NZD/USD-ennuste ennen RBNZ-kokousta, FOMC-pöytäkirja

NZD/USD on laskenut viimeisen neljän päivän aikana, kun sijoittajat keskittyvät Reserve Bank of New Zealandin (RBNZ) tulevaan korkopäätökseen ja FOMC-minuutteihin. Se putosi alimmalle tasolle 0,5980, alimmalle tasolle sitten marraskuun 2022.

RBNZ:n koronnosto edessä

Yksi suurimmista forex-uutisista Tällä viikolla tulee olemaan RBNZ:n tuleva korkopäätös. Keskiviikolle suunniteltu päätös tulee Uuden-Seelannin taloudelle vaikeana aikana.

Tuoreet tiedot paljastivat, että Uusi-Seelanti on siirtynyt taantumaan sisäisen ja ulkoisen kysynnän hiipuessa. Talous supistui 0,1 % maaliskuun neljänneksellä ja analyytikot odottavat heikkouden jatkuvan toisella neljänneksellä.

Myös Uuden-Seelannin inflaatio on korkealla tasolla. Tuoreimmat tiedot paljastivat, että kuluttajahintaindeksi (CPI) nousi 1,1 % toisella vuosineljänneksellä. Ja viime viikolla tiedot osoittivat, että inflaatio-odotukset nousivat 2,83 prosenttiin kolmannella neljänneksellä.

Siksi RBNZ on vaikeassa paikassa, jossa sen on nostettava korkoja taistellakseen inflaatiota vastaan talouden supistuessa. Tasapainotuksena on, että pankki jättää korot ennallaan 5,50 prosenttiin, kuten se on tehnyt kahdessa edellisessä kokouksessa. Uuden-Seelannin korot ovat nousseet 0,25 prosentista elokuussa 2021.

Seuraavat tärkeät NZD/USD-uutiset ovat tulevat FOMC-minuutit keskiviikkona. Nämä pöytäkirjat antavat lisää väriä edellisestä kokouksesta, jossa pankki päätti nostaa korkoa 0,25 %.

Pöytäkirjat tulevat sen jälkeen, kun Yhdysvallat on julkaissut rohkaisevat inflaatioluvut. Tiedot paljastivat, että kokonaisinflaatio nousi 3,2 prosenttiin, kun taas perushinnat laskivat 4,7 prosenttiin heinäkuussa. Tämän seurauksena jotkut analyytikot uskovat, että Fed keskeyttää koronnostonsa loppuvuodeksi.

NZD/USD tekninen analyysi

NZD:n ja USD:n vaihtokurssi on ollut vahvassa laskevassa trendissä viime päivinä. Se leijuu tärkeällä tukitasolla, koska se oli myös alhaisin heilahdus 31. toukokuuta. Pari on myös pudonnut alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon.

Lisäksi suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt neutraalin pisteen alapuolelle ja lähestyy ylimyytyä tasoa. Siksi RBNZ-päätöstä edeltää kaksi mahdollista skenaariota. Ensinnäkin myynti saattoi jatkua ja nostaa parin seuraavaan tukeen 0,5900:ssa. Vaihtoehtoinen tilanne on, että pari palautuu ja testaa vastustason uudelleen 0,6200:ssa.

