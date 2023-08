Shiba Inun hinta on liikkunut viime viikkoina hyvin, kun sijoittajat keskittyivät tulevaan Shibarium-lanseeraukseen. Sen hinta onkin noussut yli 60 % tämän vuoden alimmalta tasolta ja ylittänyt suositut kryptovaluutat, kuten Bitcoin ja Ethereum. Samaan aikaan Shiba Memu, tuleva tekoälykolikko, on kerännyt yli 1,7 miljoonaa dollaria viime viikkoina.

Shibariumin julkaisu edessä

Shiba Inu on Dogecoinin jälkeen maailman toiseksi suurin meemikolikko. Sen perustamisesta vuonna 2021 lähtien sen kehittäjät ovat työskennelleet luodakseen kokonaisen ekosysteemin verkostoonsa. Jotkut näistä tavoista ovat ShibaSwapin ja sen NFT-ekosysteemien kautta.

ShibaSwap on DeFi-alan alusta, jonka avulla ihmiset voivat vaihtaa krypto-tokeneita ja ansaita tuottoa panostamalla. Nyt kehittäjät ovat toteuttamassa suurinta muutosta ekosysteemissä käynnistämällä Shibariumin, kerros-2-verkon.

Shibariumin tavoitteena on rikastaa ekosysteemiä lisäämällä sen nopeuksia ja alentamalla transaktiokustannuksia. Sivuketjuna se käsittelee Ethereum-verkon ulkopuolisia tapahtumia ja säästää käyttäjille paljon rahaa. Shibariumin odotetaan käynnistyvän myöhemmin tässä kuussa.

Tämä jännitys selittää, miksi Shiba Inu- ja Bone ShibaSwap -tunnukset ovat menestyneet markkinoita paremmin. Tekninen analyysi osoittaa, että SHIB:llä on enemmän nousua nyt, kun se on ylittänyt päiväkaavion 200 päivän liukuvan keskiarvon. Jos näin tapahtuu, token todennäköisesti testaa uudelleen avaimen vastustason 0,000011:ssä.

Shiba Memu on saamassa vetoa

Samaan aikaan Shiba Memu on saamassa vetoa kryptoteollisuudessa. Token on kerännyt yli 1,7 miljoonaa dollaria sen varainkeruun lisääntyessä. Kehittäjät ovat tähän mennessä myyneet yli 58 miljoonaa kryptorahaa.

Ensinnäkin Shiba Memu on uusi kryptovaluutta, jonka tavoitteena on hyödyntää meemikolikoiden, kuten Dogecoin, Pepe, Keke ja Dogelon Mars, menestystä. Se pyrkii myös hyötymään tekoälyn suosiosta, joka on markkinoiden suosituin teema.

Siksi monet ihmiset ostavat Shiba Memua toivoen, että siitä tulee seuraava iso asia kryptoteollisuudessa. Lisäksi jotkut ihmiset sijoittivat muutaman dollarin ja heistä tuli miljonäärejä, kun Pepe nousi.

Shiba Memu, toisin kuin muut meemikolikot, on hyödyllinen sanasta lähtien. Kehittäjät ovat luoneet alustan, joka käyttää tekoälyä itsejulkaisuun ja -markkinointiin. Kuten Shiba Inu, epäilen, että verkko uskaltaa käyttää muita kryptoaloja, kuten metaverse ja DeFi.

Onko Shiba Memu hyvä sijoitus?

Yksi tapa tarkastella Shiba Memua sijoituksena on riski-tuotto-linssin kautta. Kuten kaikessa token-myynnissä, niihin on yleensä sijoittamisen riski. Tässä tapauksessa riskinä on, että merkki menee nollaan, kun se on listattu keskeisissä pörsseissä, kuten Binance ja Huobi. Näin ollen sijoituksesi menee nollaan.

Vaihtoehtona on se, että rahake nousee ja siitä tulee monen miljoonan dollarin meemikolikko. Näin ollen sijoituksesi on paljon arvokkaampi pian julkaisun jälkeen. Siksi uskon, että riski-tuottoehdotus on houkutteleva, varsinkin kun et riskeeraa liikaa rahaa. Voit lukea lisää Shiba Memusta seuraavasta asiakirjasta.

