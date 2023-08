Bluzellen hintaennuste: Kuinka kauan tämä BLZ-pumppu kestää?

Bluzellen (BLZ) hinta on yhtäkkiä herännyt, kun merkin kysyntä hyppäsi. BLZ nousi maanantaina 0,1225 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten tämän vuoden helmikuun. Se on noussut yli 126 prosenttia tämän vuoden alimmalta tasolta.

Mikä on BLZ ja miksi se nousee?

Bluzelle on lohkoketju, jolla on ainutlaatuisia ominaisuuksia olemassa oleville ekosysteemeille, kuten Ethereum ja Solana. Se on erittäin nopea alusta, jossa on yli 10 000 tapahtumaa sekunnissa (TPS), mikä on nopeampaa kuin useimmat lohkoketjut.

Toinen tärkeä Bluzelle-ominaisuus on hajautettu tallennus, joka on sisäänrakennettu vaihtoehto Filecoinille ja Arweavelle. Sellaisenaan sen kehittäjät voivat luopua ylimääräisestä vaiheesta etsiä vaihtoehtoja. Muita alustan ominaisuuksia ovat, että se on erittäin yhteentoimiva, koska se käyttää Cosmosia teknologiaa.

Bluzellen hinta on noussut jyrkästi viime päivinä, kun se on saavuttanut suosiota kryptokauppiaiden keskuudessa. Kuten alla näkyy, se on trendissä useimmissa sosiaalisen median alustoissa, kuten Twitter (X) ja StockTwits.

Siksi tämä mielenosoitus näyttää pumppaa ja kaada -järjestelmältä, koska siirrosta ei ole mitään merkittäviä uutisia. Pörssin volyymitietojen tarkastelu osoittaa, että suurin osa näistä kaupoista tulee Binancesta, maailman suurimmasta pörssistä.

Toinen mahdollinen syy on se, että lähipäivinä toivotaan tärkeitä uutisia. Aiemmin olemme nähneet joidenkin merkkien nousevan ennen merkittäviä uutisia, kuten kumppanuus- tai verkkopäivitystä.

Bluzellen hintaennuste

Päiväkaavio näyttää, että BLZ-kurssi heräsi yhtäkkiä perjantaina. Sen jälkeen token on noussut yli 100 % suuren volyymin ympäristössä. Bluzelle on ylittänyt tärkeän vastustason 0,096 dollarissa, korkeimmalla tasolla 16. huhtikuuta. Se on hypännyt yli 50 päivän ja 25 päivän liukuvan keskiarvon, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on hypännyt yli äärimmäisen yliostetun tason.

Siksi uskon, että Bluzellen seuraava liike on alaspäin pumpun hiipuessa. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava taso on 0,0900 dollaria. Murto resistanssin yläpuolella 0,1225 dollarissa osoittaa enemmän nousua.

