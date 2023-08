USD/ARS: Juoni paksunee, kun Argentiinan peso siirtyy hämärään

Argentiinan peson myynti paheni maanantaina, kun huoli maan taloudesta lisääntyi. USD/ARS- pari nousi yli 16 % saavuttaen ennätyskorkean 350:n. Se on noussut yli 1 100 % viimeisen viiden vuoden aikana, tehden siitä yhden maailman huonoimmin tuottavista valuutoista.

Argentiinan pesoromahdus jatkuu

Copy link to section

Argentiinan peso on ollut paineen alaisena viime vuosina maan huonon hallinnon jatkuessa. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on pelastanut maan sen jälkeen, kun se on useaan otteeseen laiminlyönyt velvoitteensa. Se sai äskettäin toisen pelastuspaketin, kuten kirjoitin täällä .

ARS-myynti devalvoitui jälleen maanantaina sen jälkeen, kun libertaaristinen ehdokas Javier Milei voitti esivaalit 30,1 prosentilla. Milei on ilmaissut pettymyksensä useisiin instituutioihin, mukaan lukien maan keskuspankki. Poliittisena tulokkaana on edelleen epäselvää, kuinka hän hallitsee, jos hänet valitaan marraskuun vaaleissa.

Argentiinan ongelmat ovat syvempiä kuin useimmat analyytikot olivat ennustaneet. Ensinnäkin taloutta tukeva maataloussektori on nurinkurinen. Viimeaikaiset tiedot osoittivat, että tämän vuoden maissin ja soijapapujen sato jää merkittävästi historiallisia standardeja alhaisemmaksi. Tämän seurauksena Argentiina on joutunut tuomaan elintarvikkeita alentaakseen hintoja.

Lisäksi Argentiinan inflaatio on kiihtynyt ja analyytikot uskovat, että todellinen tilanne on huonompi kuin mitä viralliset tiedot sanovat. Argentiinan keskuspankki on joutunut nostamaan korkoja, koska luottamus valuuttaan on heikentynyt. Työttömyysaste on noussut yli 7 prosenttiin.

USD/ARS tekninen analyysi

Copy link to section

Save

Viikkokaavio näyttää, että USD:n ja ARS:n välinen kurssi on kääntynyt pystysuoraan viimeisen viiden vuoden aikana. Se on hypännyt yli 1 000 % tänä aikana, mikä on johtanut keskiluokan heikkenemiseen. Pari pysyy kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella, kun taas oskillaattorit, kuten suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja stokastinen oskillaattori, ovat siirtyneet yliostetulle tasolle.

Siksi Argentiinan peson näkymät ovat laskevat, ja seuraava taso on 400.

Save