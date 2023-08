Chancer aloitti tokenien ennakkomyynnin 13. kesäkuuta 2023. Sijoittajat ostivat tokeneita 1,33 miljoonalla dollarilla kaksi kuukautta sen julkaisun jälkeen. Myynti tapahtuu kasvavan innostuksen keskellä sen lohkoketjulla toimivaa vedonlyöntialustaa kohtaan. Monille Chancer tarjoaa merkittävän mahdollisuuden vedonlyönnissä, joka on yksi voimakkaimmin kasvavista sektoreista. Lisäksi sen vertaisvedonlyöntimalli antaa sijoittajille mahdollisuuden olla vastuussa. Kunhan ennakkomyynti on saatu loppuun, kuinka paljon tämä token voi lopulta nousta?

Chancerin ja P2P-vedonlyönnin takana oleva idea

Copy link to section

Vedonlyönti on pitkään jätetty vedonvälittäjien käsiin. Vedonvälittäjät päättävät, mitä vedonlyöjät voivat ennustaa. He myös vahvistavat kertoimet ja pelisäännöt. Tämä on rajoittanut vedonlyönnin tyypillisiin urheilulajeihin ja suuriin tapahtumiin, kuten jalkapalloon, koripalloon jne.

Chancer on pohtinut, kuinka sijoittajilla ja vedonlyöjillä voi olla suurempi rooli. Lohkoketju-alustan kautta sijoittajat voivat lyödä vetoa useista tapahtumista etänä. Tämä sisältää sen, että he voivat lyödä vetoa tapahtumista tai tilanteista, joista he pitävät.

Esimerkkinä voidaan olettaa, että Pertti odottaa urheilija A:n voittavan maratonin. Yrjöllä on kuitenkin erilainen mielipide, joten kaverukset haluavat lyödä vetoa sekä tapahtuman puolesta että sitä vastaan. Chancer-alustaa käyttämällä PErtti voi luoda vedonlyöntimarkkinat maratonin tuloksille. Hän voi sitten kutsua Yrjön (peer) mukaan P2P-tokeneita käyttämällä. Mallin mukaan Pertti ja Yrjö voivat määrittää voittokertoimet ja niitä ohjaavat säännöt.

P2P-mallilla Chancer pyrkii hajauttamaan vedonlyöntiä. Mallin odotetaan lisäävän todennäköisyyspohjaisten tapahtumien ja tilanteiden määrää.

Chancerin takana oleva sijoitusidea

Copy link to section

Chancer saattaa tuntua parannetulta vedonlyöntialustalta, mutta se on enemmän. Alusta on rakennettu houkuttelemaan sijoittajia, jotka haluavat kasvattaa passiivisia tulojaan.

Ensinnäkin Chancer-tokenilla on valtavaa potentiaalia. Token on keino vaihtaa arvoa alustalla ja lunastaa voittoja. Kun vedonlyönti on vahva ja kasvava sektori, enemmän Chancerin vedonlyöjiä auttaa tokenin hintaa nousemaan.

Toiseksi käyttäjät palkitaan Chancer-markkinoiden luomisesta. Sellaisenaan alusta tarjoaa sijoittajille etuja heidän markkinatakausosaamisestaan ja -ponnisteluistaan.

Kolmanneksi Chancers voi panostaa tokenin ja tuottaa tuottoa. He saavat myös alennuksia P2P-pelien luomisesta tai niihin liittymisestä. Ja kun he saavat enemmän käyttäjiä liittymään alustaan, heidät palkitaan ponnisteluistaan.

Lopuksi tunnuksen omistaminen antaa sijoittajille mahdollisuuden liittyä Chancer-yhteisön jäseniksi. Sijoittajat voivat osallistua, ehdottaa ja antaa palautetta alustan toiminnasta. Attribuutti lisää luottamusta ja läpinäkyvyyttä ja tekee Chancerista käyttäjälähtöisen alustan.

Tuleeko Chancerista nouseva vuonna 2023 ja tulevaisuudessa?

Copy link to section

Chancer on herättänyt kysyntää ennakkomyynnistä lähtien. Tämä saattaa viitata siihen, että token saattaa lähteä nousuun, kun se listataan vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä. Näin ollen on olemassa suuri mahdollisuus, että tokenin arvo nousee CEX-listausten jälkeen. Ensimmäinen listaus on Uniswapissa.

Siitä huolimatta Chancerin pitkäaikaiset hyödyt voidaan saavuttaa vuonna 2024 ja sen jälkeen. Tämä tapahtuu pääalustan julkaisun jälkeen, jolloin alustaa käytetään enemmän.

P2P-vedonlyönnillä on todennäköistä, että Chancerin arvo nousee 10-kertaisesti vuonna 2024. Vuonna 2023 arvonnousut voidaan määrittää spekuloinnilla. Varovaisesti 100 %:n kasvu vuonna 2023 on realistinen tavoite.

Chancerin ennakkomyyntiin sijoittaminen

Copy link to section

Chancer maksaa 0,011 dollaria ennakkomyynnissään toisessa vaiheessa, mikä on nousua ensimmäisen vaiheen 0,01 dollarista.

Seuraavassa vaiheessa token on asetettu nousemaan 0,012 dollariin. Tämä tarkoittaa, että $CHANCER:n arvo on pienempi alkuvaiheessa. Tokenin voi ostaa käyttämällä ETH:ia, USDT:tä, BNB:ia ja BUSD:ia.

Save