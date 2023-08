Nasdaq 100, TQQQ ETF:n näkymät pelko- ja ahneusindeksin noustessa

Amerikkalaiset teknologiaosakkeet ovat menestyneet hyvin tänä vuonna, kun tekoäly (AI) villitys sai voimaa. Tämän seurauksena teknologiapainotteinen Nasdaq 100 -indeksi on noussut yli 40 %, kun taas ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) ETF nousi yli 50 %.

Pelon ja ahneuden indeksi nousee

Teknologiaosakkeet ovat ylittäneet arvoosakkeet tänä vuonna, lähinnä tekoälyn kasvun vuoksi. Tämä trendi on nostanut joitain suurimmista tekoälyyrityksistä, kuten Nvidiasta, Microsoftista ja Applesta, jyrkästi korkeammalle.

Samaan aikaan on viipyvä toive, että Federal Reserve alkaa pian kääntyä. Tätä näkemystä tukevat Yhdysvaltojen tuoreet inflaatiotiedot, jotka paljastivat, että kuluttajien perusinflaatio laski kesäkuun 4,8 prosentista heinäkuun 4,7 prosenttiin.

Inflaatiolukuja tarkemmin tarkasteltuna osoitti, että ilman asumista kehitys oli odotettua parempi. Siksi useimmat analyytikot uskovat, että Fed on saavuttanut terminaalikoron yrittäessään suunnitella pehmeää laskua.

Kaikki nämä tekijät ovat johtaneet ahneuteen markkinoilla. Pelko- ja ahneusindeksi on siirtynyt ahneusvyöhykkeelle 65. Markkinoiden vauhti, osakekurssien vahvuus ja osakekurssien leveys ovat siirtyneet ahneusvyöhykkeelle, kun taas roskalainojen kysyntä on siirtynyt äärimmäiseen ahneuteen.

Turvasataman kysyntä on pelon alueella, kun taas markkinoiden volatiliteetti ja myynti- ja osto-optiot ovat neutraaleja. Tekniset osakkeet menestyvät, kun markkinoilla on ahneutta.

Silti Nasdaq 100 -indeksi on huolissaan. Ensimmäinen koskee tekoälyn markkinapotentiaalia. Vaikka Nvidian ja Microsoftin kaltaiset yritykset ovat investoineet voimakkaasti generatiiviseen tekoälyyn, on edelleen epäselvää, kuinka ne ansaitsevat rahaa. Jotkut analyytikot kutsuvat sitä jopa tekoälykuplaksi.

Toinen huolenaihe on keskeisten Nasdaq 100 -komposiittien arvostus. Esimerkiksi Applen arvo on nyt yli 3 biljoonaa dollaria huolimatta sen hitaasta kasvusta. On myös vaikea perustella Nvidian 1 biljoonan dollarin arvoa.

Nasdaq 100 -indeksin ennuste

Päiväkaavion mukaan Nasdaq 100 -indeksi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Se on pysynyt 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella. Viime aikoina se on muodostanut vinon nousevan lipun kuvion, mikä on positiivinen merkki.

Indeksi on tärkeällä tasolla, koska tämä hinta oli maaliskuun korkein kohta. Siksi epäilen, että Nasdaq 100 -indeksi jatkaa nousuaan tulevina viikkoina, ja katsottava alkuperäinen taso on 16 000 dollarissa vuoden alusta.

Tässä tapauksessa tavallisten Nasdaqin ETF-rahastojen, kuten Invesco QQQ ja QQQM, ostamisen lisäksi on järkevää allokoida pieni osa salkustasi TQQQ:han. TQQQ on erittäin velkaantunut rahasto, jolla on taipumus ylittää QQQ, kun asiat menevät hyvin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.