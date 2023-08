Vuoden 2023 Little League World Series, nuorten baseball-turnaus alkaa tänään, ja sen on määrä päättyä 27. elokuuta Little Leaguen päämajakompleksissa South Williamsportissa, Pennsylvaniassa. Turnauksessa kymmenen joukkuetta Yhdysvalloista ja kymmenen joukkuetta muista maista kilpailevat Little League World Series (LLWS) -sarjan 76. erässä.

Little League World Series 2023 lisää monia suosittuja pelejä, jotka houkuttelevat paljon online-vedonlyöntiä. Ala laajenee nopeasti uusien vedonlyöntialustojen, kuten Chancerin, hajautetun vedonlyöntialustan, joka on tällä hetkellä ennakkomyyntivaiheessa, lanseerauksen myötä. Kirjoitushetkellä 32 245 350 CHANCER-tokenia oli myyty loppuun, jolloin kerättiin $1 394 418,58.

Little League World Series 2023 -ohjelma

Copy link to section

Tämän vuoden Little League World Series sisältää 38 peliä, jotka pelataan 12 päivän aikana tämän vuoden mestarin selvittämiseksi. Turnaus lähetetään suurelta osin ESPN:llä, ESPN2:lla ja ABC:llä.

16. elokuuta klo 13 ET turnauksessa alkaa Etelä-Tšekin tasavallan Little League (Eurooppa-Afrikan alueen mestari) ja Activo 20-30 Little League (Panaman alueen mestari).

Ensimmäinen USA:n sarjapeli Little League World Series -sarjassa on 16. elokuuta klo 15 ET, jossa Henderson Little League (vuorialueen voittaja) vastaan Smithfield Little League (Metroalueen mestari).

Vuoden 2023 Little League World Seriesin 10 Yhdysvaltain joukkuetta ovat:

Vuoristoalue – Henderson Little League (Henderson, Nevada)

Metroalue − Smithfield Little League (Smithfield, Rhode Island)

Suurten järvien alue – New Albany Little League (New Albany, Ohio)

Keskilännen alue − Fargo Little League (Fargo, Pohjois-Dakota)

Keski-Atlantin alue − Media Little League (Media, Pennsylvania)

New England Region − Grey New Gloucester Little League (Gray, Maine)

Kaakkoisalue − Nolensville Little League (Nolensville, Tennessee)

Luoteisalue – Northeast Seattle Little League (Seattle, Washington)

Länsialue − El Segundo Little League (El Segundo, Kalifornia)

Lounaisalue − Needville Little League (Needville, Texas)

Vuoden 2023 Little League World Seriesin 10 kansainvälistä joukkuetta ovat:

Eurooppa-Afrikka -alue – Etelä-Tšekin tasavalta Little League (Brno, Tšekki)

Aasian ja Tyynenmeren alue − Kuei-Shan Little League (Taoyuan, Kiinan Taipei)

Kanadan alue – North Regina Little League (Regina, Saskatchewan)

Australian alue − Hills Little League (Sydney, Uusi Etelä-Wales, Australia)

Karibian alue − Pabao Little League (Willemstad, Curacao)

Japanin alue − Musashi Fuchu Little League (Tokio, Japani)

Kuuban alue – Bayamo Little League (Bayamo, Kuuba)

Meksikon alue − Municipal de Tijuana Little League (Tijuana, Meksiko)

Latinalaisen Amerikan alue – San Francisco Little League (Maracaibo, Venezuela)

Panaman alue – Aktiivinen 20-30 Little League (Santiago de Veraguas, Panama)

Mitä LLWS 2023 tarkoittaa Chancerille?

Copy link to section

Vaikka Chancer ei ole vielä kypsä LLWS:n ystäville vetoamaan siitä, koska alustan odotetaan käynnistyvän vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, faneilla on vielä mahdollisuus hankkia CHANCER-tokeninsa ollakseen valmiina seuraavan sarjan alkaessa vuonna 2024. osta CHANCER-rahakkeet, käy Chancerin virallisella verkkosivustolla.

Chancer mullistaa vedonlyöntialan antamalla CHANCER-tokeneille mahdollisuuden luoda omat vedonlyöntimarkkinansa ja sanella omat kertoimensa mihin tahansa, mukaan lukien suositut pelit, kuten Little League World Series -pelit, ja ystävien väliset haasteet. Alusta hyödyntää lohkoketju-teknologiaa antaakseen käyttäjille mahdollisuuden olla oma pomonsa panosten luomisessa ja hallinnassa.

Save