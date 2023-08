AITECH airdrop voi olla toinen Park Firstin perustajan huijaus

Tuleva $AITECH airdrop voi olla toinen hyvin organisoitu huijaus, joka voi maksaa sijoittajille miljoonia dollareita. Ongelmaan perehtynyt henkilö kirjoitti iNvezzille tiedot tunnuksesta ja sen luojasta.

Miksi $AITECH voisi olla huijaus

AITECH on tuleva lohkoketjuprojekti, jonka perusti Paul Farhi, tunnettu sijoitushuijaus Iso-Britanniassa. AITECHin verkkosivujen mukaan Farhi kuvailee itseään kansainvälisten toimintojen perustajaksi ja johtajaksi. Hän kertoo myös itsestään näin:

“Alunperin Property & Fine Artiin keskittyneen Paulin liikerata muuttui, kun hän tutustui Bitcoiniin vuonna 2015, mikä sytytti hänessä horjumattoman intohimon. Siitä eteenpäin hän ei koskaan katsonut taaksepäin.”

Paul Farhi jättää mainitsematta, että hän järjesti tunnetun huijauksen Isossa-Britanniassa, joka tunnetaan nimellä Park First. Tämä järjestelmä kannusti tuhansia ihmisiä investoimaan varastotiloihin ja lentokentän pysäköintialueisiin ja ansaitsemaan 14 %:n tuottoa kahdessa vuodessa.

Järjestelmästä tuli hitti, ja se houkutteli tuhansia asiakkaita ja 230 miljoonan rahoituksen. Sitten se joutui selvitystilaan ja FCA pakotti yrityksen maksamaan 25 miljoonaa puntaa. Kilpailuvirasto kuvaili järjestelmää “laittomaksi yhteissijoitusohjelmaksi”, jossa käytettiin harhaanjohtavia lausuntoja.

Erityisesti Paul Farhi mainittiin toisessa järjestelmässä, joka tunnetaan nimellä Allansons Growth Market, jossa asiakkaat menettivät yli 20 miljoonaa puntaa.

Mikä on AITECH?

AITECH, Paul Farhin perustama yritys, kerää nyt 8 miljoonaa dollaria sijoittajilta ennen airdropia, jonka on määrä tapahtua 24. elokuuta. Verkkomarkkinoinnin kautta AITECH on tullut suosituksi sosiaalisessa mediassa, ja se on saanut yli 158 000 Twitter-seuraajaa. Katsaus sen Twitter-sivulle osoittaa, että yritys toimii nyt Dubaissa, paikassa, jossa on löyhä sääntelypolitiikka.

Valkoisen kirjansa mukaan Paul Farhin Solidus on rakentanut suuren High-Performance Computing (HPC) -palvelinkeskuksen Euroopan unioniin. Sen tavoitteena on tarjota tämä infrastruktuuri yrityksille, jotka hyödyntävät tekoälyä ja muita pilvipalveluiden ominaisuuksia. Se käyttää Artificial Intelligence as a Service (AIAAS) -mallia, joka saa virtansa AITECH-tunnuksesta.

Soliduksella on neljä tulonlähdettä: AIAAS, Blockchain-as-a-Service, AI Marketplace ja HPC power. $AITECH on suunniteltu lisensoimaan nämä palvelut, palkitsemaan käyttäjiä ja DAO:n hallintoa.

Kuten kirjoitimme täällä, kryptohuijausten määrä on kasvanut viime vuosina. Kasvua on tukenut alan löysä sääntely.

