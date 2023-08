USD/CNY: Renmnibi on vaarassa, kun PBoC taistelee valuutan pelastamiseksi

Renmnibin myynti ei hellitä, vaikka Kiinan viranomaiset tehostivat toimenpiteitä valuutan tukemiseksi. USD/CNY vaihtokurssi nousi korkeimmalle tasolle 7,31, korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden marraskuun. Se on noussut lähes 9 % vuoden ennätystasosta.

Kiinalla menee odotettua huonommin

Copy link to section

Aiemmin tällä viikolla kirjoitin, että Kiinan vähittäismyynti, teollisuustuotanto ja käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat heinäkuussa odotettua hitaammin. Kaikki nämä luvut ovat laskeneet suurimman osan tästä vuodesta.

Kaksi viikkoa sitten julkaistut lisätiedot paljastivat, että Kiinan vienti ja tuonti romahtivat heinäkuussa. Kiinan tuonnin lasku nosti Kiinan kauppataseen ylijäämän yli 80 miljardiin dollariin kuukauden aikana.

Analyytikot uskovat, että Kiinan taloudella menee huonommin kuin viralliset luvut ennustavat. Ensinnäkin useimmat valtion omistamat kiinteistöyhtiöt ovat varoittaneet, että niiden voitot laskevat tänä vuonna.

Nämä yritykset liittyvät yksityisomistuksessa oleviin yrityksiin, jotka ovat romahduksen partaalla. Evergrande haki konkurssisuojaa New Yorkissa ja Country Garden on siirtymässä rakenneuudistukseen. Muilla pienemmillä kiinteistöyhtiöillä menee huonommin.

Kiinan kiinteistösektorin romahdus on tärkeä, koska sen osuus taloudesta on yli neljännes. Samaan aikaan sekä S&P:n että Caixinin julkaisemat tiedot osoittivat, että tuotannon PMI on supistunut muutaman viime kuukauden aikana. Myös Kiinasta tulevien konttien hinta on laskemassa, mistä on osoituksena ZIM Integratedin heikko tulos.

Samaan aikaan jatkuvat jännitteet Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä vaikuttavat investointeihin maassa. Tämän seurauksena suorat ulkomaiset sijoitukset (FDI) kiinalaisiin yrityksiin ovat romahtaneet.

https://www.youtube.com/watch?v=N-AFq_wBGOY&pp=ygUKY2hpbmEgY25iYw%3D%3D

Tätä taustaa vasten PBOC on tehostanut toimenpiteitä talouden tukemiseksi muutama päivä sen jälkeen, kun se laski korkoja. Pankki asetti renminbin päivittäiseksi keskipisteeksi 7,200, mikä on alhaisempi kuin arvio 7,3047. Goldman Sachsin analyytikko sanoi muistiinpanossa:

“Ihannetapauksessa he haluaisivat laskea korkoja ilman renminbin heikkenemistä, mutta kun otetaan huomioon, kuinka vahva dollari on ja kuinka korkeat Yhdysvaltain korot ovat, et voi tehdä sitä.”

USD/CNY tekninen analyysi

Copy link to section

Save

USD/CNY-valuuttakurssi on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina. Se on pysynyt 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella ja tärkeän tukitason 7,1178:ssa, alimmalla tasolla heinäkuun 17. päivänä. Pari on testannut tuen uudelleen 7,2662:ssa (30. kesäkuuta).

Siksi perustekijät viittaavat siihen, että USD–CNY-pari jatkaa nousuaan Kiinan näkymien hämärtyessä. Tämä on linjassa edellisen juanennusteeni kanssa.

Save