Viikko oli vaikea kryptovaluutoille, kun Bitcoinin hinta teki lopulta laskun ja asettui tuen alle 26 000 dollariin. Suurin osa kolikoista ja tokeneista vetäytyi, mikä nosti kryptovaluuttojen kokonaismarkkinoiden ylärajan noin 1 biljoonaan dollariin.

Jotkut analyytikot uskovat, että kryptovaluuttojen lasku jatkuu tulevina viikkoina kysynnän hiipuessa. Toiset taas uskovat, että tämä lasku oli vain järkytys, joka voi nostaa kryptovaluuttojen hintoja. Nathan Leung, Cryptonautsin perustaja, sanoi sähköpostiviestissään seuraavaa:

“Tämä saattaa olla yksi viimeisistä ravisteluista ennen uuden nousukauden aallon alkua. Äskettäin Decrypt raportoi suurimman määrän Bitcoineja – eli useimmat meistä eivät edes koske lompakoissa istuvaan Bitcoiniin. Se, mitä näemme, on tilauskirjassa olevien pitkien likvidaatio, kun shortsit syövät ostoseinän läpi.”

Chancerin hintaennuste

Yksi kryptovaluutta, joka ei käy läpi kryptotalvea, on Chancer, tuleva alusta, joka on kerännyt yli 1,5 miljoonaa dollaria viimeisten viikkojen aikana. Chancer on yritys, joka pyrkii mullistamaan urheiluvedonlyöntialaa käyttämällä lohkoketju-tekniikkaa.

Vedonlyönti on suuri ala, jonka odotetaan kukoistavan muutaman seuraavan vuoden aikana. Useimmat alan yritykset ilmoittivat kaksinumeroisen liikevaihdon kasvun toisella neljänneksellä. Fanduelin yrityksen Flutter Entertainmentin liikevaihto kasvoi yli 25 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Chancer pyrkii häiritsemään alaa luomalla alustan, jota lopulta johtaa ja hallinnoi hajautettu autonominen organisaatio (DAO). Lisäksi $CHANCER-tokenien haltijat voivat luoda omia vedonlyöntimarkkinoitaan, suoratoistaa niitä ja sitten leikata tulojaan.

Chancerin token-myynti saa lisää käyttäjiä, jotka käyttävät ostotapahtumissa apunaan ETH:ia, USDT:ia, BNB:ää ja BUSD:ia. Toistaiseksi kehittäjät ovat keränneet yli 1,52 miljoonaa dollaria, lähestyessään hurjaa vauhtia kahden miljoonan dollarin tavoitettaan. Jos tämä trendi jatkuu, on todennäköistä, että tokenmyynnin ensimmäinen vaihe päättyy lähiviikkoina. Voit ostaa Chancer-tokeneita alennettuun hintaan täältä ja lue projektin whitepaper-julkaisu täältä.

Injectiven hintaennuste

Päivittäinen kaavio osoittaa, että INJ-hinta romahti torstaina ja saavutti alimman 6,50 dollarin. Sitten se palautui ja sen kauppa oli kahdeksan dollaria lauantaina. Hinta on siirtynyt mustalla näkyvän nousevan trendiviivan yläpuolelle. Se on myös siirtynyt 50 päivän ja 25 päivän liukuvan keskiarvon konsolidointitasolle.

Jälkeenpäin katsottuna Injectiven hinta muodosti kaksinkertaisen yläosan kuviossa 9,880 dollaria, jonka pääntie oli 5,4113 dollaria. Siksi on todennäköistä, että nykyinen INJ-hinnan nousu on kuolleen kissan pomppimista, mikä todennäköisesti saa sen jatkamaan laskutrendiään. Välitön tarkasteltava taso on 6,56 dollarissa.

