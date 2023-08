Oliiviöljyn hintaennuste: Merkittävälle rallille ei näy loppua

Oliiviöljyn hintojen nousu jatkui tällä viikolla, kun teollisuus varautuu uusiin vastatuuleen, kun tarjonta vähenee ja kysyntä pysyy korkealla tasolla. YChartsin kokoamat tiedot osoittavat, että oliiviöljyn hinta nousi maanantaina 8 599 dollariin, mikä on ennätysten korkein taso, joka aloitti vuoden 5 792 dollarista.

Äärimmäisen sään vaikutus oliiviöljyyn

Copy link to section

Huoli ilmastonmuutoksesta on levinnyt viime vuosina, kun maat ympäri maailmaa käyvät läpi pitkittyneen kuivuuden. Eurooppa ei ole jäänyt jälkeen tässä kriisissä, sillä useimmat maat käyvät läpi äärimmäisen kuumuuden ja Rein-joki alkaa kuivua.

Tämän seurauksena maataloustuotanto Italian ja Espanjan kaltaisissa maissa on heikentynyt jonkin aikaa, vaikka kysyntä kasvaa. Oliiviöljy on yksi vaikeuksissa olevista viljelykasveista, mikä on auttanut nostamaan sen hinnan ennätyskorkealle.

Viimeaikaiset tiedot osoittavat, että lämpötilat Espanjan, Kreikan ja Italian kaltaisissa maissa ovat nousseet jyrkästi ja ovat joinakin päivinä nousseet 40 asteeseen. Tämän seurauksena oliivipuut pudottavat hedelmiään kosteuden säästämiseksi.

Tuoreet tiedot osoittavat, että Espanjan tuotanto laski 620 000 tonniin, mikä on pienempi kuin viiden vuoden keskiarvo 1,3 miljoonaa tonnia. Espanja on suurin oliiviöljyn tuottaja, kuten kirjoitin täällä . Ja analyytikot arvioivat, että Euroopan tuotanto on keskimäärin 700 000 tonnia, mikä on 30 prosenttia vähemmän kuin viiden vuoden keskiarvo. Maailmanlaajuisesti tuotannon lasketaan tänä vuonna 20 prosenttia.

Kysynnän puolestaan odotetaan jatkuvan korkeampana maailmantalouden elpyessä ja väestön kasvun jatkuessa. Tämä on tärkeää, koska oliiviöljy on perustuote, jolla on erilaisia käyttötarkoituksia, kuten ruoanlaitto, salaatinkastike, leivonta, ihonhoito, hiustenhoito ja lääketiede. Analyytikot odottavat, että ekstra-neitsytoliiviöljymarkkinat kasvavat 5,30 %:n CAGR:llä, vaikka tarjonta laskee.

Tilanteeseen vaikuttaa edelleen se, että oliiviöljyllä ei ole läheisiä vaihtoehtoja. Ja jopa nämä vaihtoehdot, kuten kookosöljy, auringonkukkaöljy ja manteliöljy, vaikuttavat voimakkaaseen lämpöön.

Oliiviöljyn hintaennuste

Copy link to section

Oliiviöljyn hintanäkymät ovat edelleen nousevat kysynnän ja tarjonnan epätasapainon vuoksi. Siksi seuraava tärkeä katsottava vastus on 9 000 dollaria. Tauko tämän tason yläpuolella saa aikaan oliiviöljyn hinnan lähellä ratkaisevaa vastustusta 10 000 dollarissa.

Save