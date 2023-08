Nifty 50 -indeksi on vetäytynyt: ostaako dippi vai myydäkö rippi?

Nifty 50 -indeksi on vetäytynyt viime viikkoina, kun sijoittajat keskittyivät joukkovelkakirjamarkkinoihin ja sijoittajat alkoivat saada voittoa. Noustuaan heinäkuussa ennätyskorkealle 19 988 ₹ indeksi on pudonnut 3 % 19 397 ₹:iin. Perääntymisestä huolimatta Intian blue-chip-indeksi on noussut yli 15 % maaliskuun alimmalta tasolta.

Globaalit osakkeet vetäytyvät

Globaalit osakkeet ovat vetäytyneet viime viikkoina, kun huoli joukkovelkakirjamarkkinoista ja Kiinan hidastumisesta voimistuu. Yhdysvalloissa Nasdaq 100:n ja S&P 500:n kaltaiset indeksit ovat vetäytyneet yli 5 % viime vuoden huipulta.

Yhdysvaltain joukkolainojen tuotot, jotka liikkuvat käänteisesti hintaan, ovat hypänneet korkeimmalle tasolle yli kymmeneen vuoteen. 10 vuoden tuotto hyppäsi 4,30 prosenttiin, kun taas 30 vuoden tuotto nousi 4,38 prosenttiin. Tämä kehitys tarkoittaa, että Fed todennäköisesti jatkaa korkojen nostamista tulevissa kokouksissa.

Myös Nifty 50 -indeksi vetäytyi ja vetäytyi Kiinaa koskevien huolien vuoksi. Kuten täällä kirjoitin , Kiinan talous hidastuu odotettua nopeammin. Talous käy läpi keskeisiä haasteita kysynnän, väestörakenteen, velan ja irrotuksen suhteen. Tämä on huomattavaa, koska useimmilla intialaisilla yrityksillä on toimintaa Kiinassa.

Viimeisimmät Nifty 50 -uutiset olivat Reliance Industriesin omistamassa Jio Financialissa. Jio Financialin, jolla on kumppanuus Blackrockin kanssa, osakkeensa supistui julkistamisen jälkeen.

Useimmat indeksin yritykset ovat vetäytyneet viimeisten 30 päivän aikana. Bajaj Financial, Bharat Petroleum, Asian Paints, Britannia Industries ja SBI ovat laskeneet yli 10 prosenttia. Muita ylijääneitä olivat Kotak Mahindra, Hero Motorcorp ja Bajaj Auto.

Toisaalta Nifty 50 -indeksissä parhaiten menestyivät Cipla, Adani Ports and Special Economic Zone, NTPC ja Adani Enterprise. Kaikki nämä osakkeet ovat nousseet yli 10 %.

Näppärä 50 indeksin ennuste

Päivittäinen kaavio osoittaa, että Nifty 50 -indeksi on vetäytynyt muutaman viime viikon aikana. Se vetäytyi viime vuoden korkeimmasta 19 988 ₹ 19 397 ₹:iin. Päiväkaaviossa indeksi on muodostanut laskevan kanavan, joka näkyy vihreällä. Se on pysynyt 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella.

Nifty 50 -indeksi on edelleen tärkeän tuen yläpuolella, 18 896 ₹, mikä on korkein piste viime vuoden marraskuussa. Siksi uskon, että tämä dippi on nyt ostamisen arvoinen. Tavoitteeni on, että indeksi testaa uudelleen tuen 18 900 ₹ ja sitten vastus uudelleen 20 000 ₹.

