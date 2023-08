USD/THB vaihtokurssi on laskenut viimeisen viiden päivän aikana peräkkäin Thaimaan bahtin elpyessä. Parin kauppa käy keskiviikkona 34,83:ssa, mikä on alempi kuin viime viikon huippu, 35,57.

Thaimaan BKT-tiedot

Copy link to section

Thaimaa on noussut otsikoihin viime päivinä. Tärkeimmät uutiset olivat Thaksin Shinawatra, entinen pääministeri, joka joutui vankilaan palattuaan maanpaosta tiistaina.

Toinen tärkeä uutinen oli, että parlamentti äänesti Srettha Thavisinin uudeksi pääministeriksi pitkän poliittisen umpikujan jälkeen. Srettha on Pheu Thai -puolueen kiinteistömoguli.

https://www.youtube.com/watch?v=4ClFXDtY1Sc&pp=ygUHdGhhaSBwbQ%3D%3D

Samaan aikaan Thaimaa julkaisi tiistaina suhteellisen heikkoja talouslukuja. Tiedot osoittivat, että talous kasvoi toisella neljänneksellä 0,20 prosenttia edellisen neljänneksen 1,70 prosentin kasvun jälkeen. Kasvu oli pienempi kuin mediaaniarvio 1,20 %.

Talous kasvoi 1,8 % vuositasolla, mikä on pienempi kuin mediaaniarvio 3,1 %. Se kasvoi 2,6 prosenttia edellisellä neljänneksellä. Siksi uudella pääministerillä on edessään kova tehtävä talouden elvyttämiseksi.

Thaimaan taloutta on vauhdittanut elpyvä matkailusektori. Tuoreimmat tiedot osoittavat, että turistien määrä maassa on kasvanut viime kuukausina. Hallitus odottaa tänä vuonna yli 29 miljoonaa kävijää.

Keskiviikkona antamassaan lausunnossa Thaimaan keskuspankin kuvernööri kuitenkin varoitti alan heikkenemisestä. Hän totesi viennin ja matkailun heikkenevän, mikä osoittaa, että pankki jättää korot ennalleen. Bank of Thailand nosti viimeisen koron aiemmin tässä kuussa.

Thaimaan talouden keskeisin haaste on Kiinan suorituskyky. Kuten olen aiemmin kirjoittanut , Kiinan talous hidastuu odotettua nopeammin. Tämä vaikuttaa maan vientiin.

USD/THB tekninen analyysi

Copy link to section

Save

USDTHB-kaavio TradingView’lta

Päivittäinen kaavio osoittaa, että USD–THB-pari on vetäytynyt muutaman viime päivän aikana, vaikka dollarin vahvistuminen jatkui. Se on vetäytynyt 35:een, mikä on alhaisempi kuin heinäkuun korkein 35,74. Se on siirtynyt tärkeän tukitason alapuolelle 35,38:ssa. Pari on liikkunut hieman yli 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon.

USDTHB-pari pysyy nousevan trendilinjan yläpuolella, joka yhdistää alimmat tasot tammikuun jälkeen. Se on myös muodostanut kaksiosaisen kuvion. Siksi parin lyhyen aikavälin näkymät ovat laskevat, ja seuraavaksi katsottava taso on 34,35.

Save