USD/IDR: Indonesian rupian ennuste ennen korkopäätöstä

USD/IDR -kurssi vetäytyi torstaiaamuna ennen Indonesian keskuspankin (BoI) tulevaa korkopäätöstä. Päättyään huippunsa 15 363:een maanantaina pari vetäytyi alimmalle tasolle 15 250.

Indonesian keskuspankin päätös edessä

Indonesian keskuspankki päättää kaksipäiväisen kokouksensa torstaina ja antaa tarkasti seuratun päätöksen. Kaikki Bloombergin ja Reutersin tekemät ekonomistit uskovat, että pankki jättää koron ennallaan 5,75 prosenttiin.

Se on jättänyt ne ennalleen viimeisissä kokouksissa. BoI:lla ei ole paineita nostaa korkoja, koska Indonesian inflaatio on palannut tavoitteestaan viime kuukausina. Inflaatio hidastui heinäkuussa 3,08 prosenttiin vuotta aiemmasta, kuten täällä kirjoitin .

Siksi analyytikot uskovat, että pankki pitää korkotasoina koko vuoden. Jotkut analyytikot näkevät sen laskevan korkoja joko viimeisellä neljänneksellä tai ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Tuoreimmat tiedot osoittivat, että Indonesian talous kasvoi 5,2 % toisella vuosineljänneksellä kulutuksen ja julkisten menojen kasvun myötä. Kotitalouksien kulutusta tuki inflaation hidastuminen.

On kuitenkin merkkejä talouden hidastumisesta. Vienti on viime aikoina kamppaillut tärkeimpinä markkina-alueina, kuten Kiina ja Intia. Kuten aiemmin tällä viikolla kirjoitin, on merkkejä siitä, että Kiinan talous hidastuu odotettua nopeammin.

USD:n ja IDR:n välinen kurssi reagoi maltillisesti myös tulevaan Jackson Hole -huippukokoukseen Yhdysvalloissa. Tämä on tärkeä kokous, joka kokoaa yhteen keskeiset keskuspankkivirkailijat. Federal Reserven johtaja Jerome Powell antaa vihjeitä siitä, mitä on odotettavissa syyskuussa.

USD/IDR ennuste

Päivittäinen kaavio näyttää, että USD:n ja rupian välinen kurssi on vetänyt taaksepäin muutaman viime päivän aikana. Tämä lasku tapahtui, kun karhut yrittivät testata uudelleen tärkeän tukitason 15 213:ssa, korkeimmalla pisteellä heinäkuun 10. päivänä.

Pari on pysynyt 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, mikä osoittaa, että ostajat hallitsevat. Siksi parin näkymät ovat nousujohteiset, ja seuraavaksi katsottava taso on tämän viikon korkein 15 354. Pudotus alle tuen 15 200:ssa on parin laskusuuntainen.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.