BTCUSD konsolidoituu Powellin puheen jälkeen “korkeampi pidempään” -näkymien keskellä

Jerome Powellin Jackson Hole -konferenssissa pitämän puheen odotetaan säilyttävän positiivisen kannan Yhdysvaltain korkoihin ja joukkolainojen tuotoihin, mikä suosii dollarin vahvuutta. Tämä tunne on erityisen merkittävä, kun sitä verrataan maailmantalouden olosuhteisiin.

Vaikka Powellin puhe suosii Yhdysvaltain dollaria, Bitcoin (BTC), joka näyttää roikkuvan langassa, on luisunut konsolidaatioon hieman alle 26 000 dollarin

Yhdysvaltain talous ylläpitää vahvaa suorituskykyä

Vaikka Yhdysvaltojen talous jatkaa vahvaa kehitystä, ja sen vuotuinen kasvuvauhti on lähes 6 %, kuten Atlanta Fedin uusin arvio osoittaa, näin ei ole sen tärkeimpien kilpailijoiden, etenkään euroalueen ja Kiinan, kohdalla.

Jo ennen Powellin pääpuhetta Kansas Cityn keskuspankin vuosittaisessa Yhdysvaltojen ja eri puolilla maailmaa edustavien päättäjien kokouksessa Yhdysvaltain dollari oli jo saavuttanut kahden kuukauden korkeimman arvon useita merkittäviä valuuttoja vastaan. Tämä on todennäköisin syy siihen, miksi BTCUSD on laskenut huomattavasti elokuun 15. päivän jälkeen.

Bitcoinilla on ollut vaikeuksia pysyä pinnalla pudotessaan alle 26 000 dollarin. Kryptovaluutta, jolla kryptokauppiaat käyvät eniten kauppaa, näyttää nyt olevan siirtymässä konsolidaatioon valmiina seuraavaan toimintatapaan.

Ja vaikka jotkut sijoittajat uskovat, että Bitcoin on saavuttanut pohjansa ja se saattaa valmistautua suureen paluun, Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen on uhka. Bitcoinin on aina tiedetty hyötyvän Yhdysvaltain dollarin heikkouksista; kaikki dollarin voitot aiheuttavat tuhon kryptovaluutalle.

Viime viikkoina lyhyen aikavälin tuottoerot, jotka usein vaikuttavat valuuttakursseihin, ovat leventyneet dollarin hyväksi verrattuna useisiin suuriin valuuttoihin, kuten euroon, puntaan, jeniin ja juaniin.

On tärkeää lähestyä markkinoiden liikkeitä varoen, erityisesti päivinä, jolloin merkittävistä tiedoista tai poliittisista tapahtumista johtuvia reaktioita on alttiina. Huomionarvoista on kuitenkin vetäytymisen puuttuminen perjantaina.

Powellin puheen vaikutus

YhteenvetonaPowellin puhe pariin lauseeseen, se voitaisiin kiteyttää seuraavasti: “Etämme varovaisesti päättäessämme, jatkammeko ohjauskoron kiristämistä vai säilytämmekö ohjauskoron ja odotamme lisätietoa.”

Tämä tilanne näyttää edulliselta dollarin kannalta lähitulevaisuudessa, mahdollisesti vielä vuoden loppuun asti. Markkinat eivät ole vielä täysin hinnoitelleet Yhdysvaltain korkojen edelleen kiristämistä, joten toinen neljännespisteen nousu voisi vahvistaa dollaria.

Vaikka dollari on noussut 5 % viimeisen kuuden viikon aikana, tauko tai lasku voiton tavoittelussa ei olisi yllättävää. Kuitenkin, ottaen huomioon Yhdysvaltain tuottojen tarjoama pehmuste, ei pitäisi kestää kauan, ennen kuin dollari palaa nousuun.

