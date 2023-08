CAC 40 -indeksi on jumissa tiukalla alueella: avaintasoja katsottava

CAC 40 -indeksi on liikkunut sivuttain sen jälkeen, kun se oli huipussaan 7 572 euroa tämän vuoden huhtikuussa. Indeksi oli 7 331,5 eurossa, missä se on ollut viime viikkoina. Tämä hinta on ~30 % korkeampi kuin viime vuoden syyskuun alin piste.

Eurooppalaiset ja kiinalaiset ovat edelleen huolissaan

CAC 40 -indeksi on ollut viime kuukausina tiukalla vaihteluvälillä, koska sijoittajat ovat edelleen huolissaan Euroopan ja Kiinan taloudesta. Viimeaikaiset talousluvut osoittivat, että Kiinan talous hidastuu odotettua nopeammin.

Kiinan tuonti ja vienti ovat laskeneet viime kuukausina. Samoin muut talouden osat, kuten teollisuustuotanto, valmistustuotanto ja vähittäismyynti, ovat viime aikoina laskeneet.

Siksi monet taloustieteilijät ovat viime aikoina alentaneet Kiinan talouden arviota. UBS alensi maan talousennustetta 4,8 prosenttiin Pekingin 5,0 prosentista. Samoin JP Morgan, Citi ja Goldman Sachs laskivat näkymiä.

Kiina on tärkeä markkina-alue monille CAC 40 -indeksiin kuuluville yrityksille. Esimerkiksi luksusbrändit, kuten LVMH, Kering ja Hermes, tekevät suurimman osan liiketoiminnastaan Kiinassa. Samoin muilla suurilla toimijoilla, kuten Airbusilla, STMicroelectronicsilla, Renaultilla ja EssilorLuxotticalla, suurin markkina-alue on Kiina.

Myös Ranskan talous on huolissaan talouden hidastuessa. Tuoreimmat tiedot osoittavat, että talous on hidastumassa inflaation pysyessä korkeana. Kuten kirjoitin DAX-indeksissä , Euroopan taloudessa nesteytetyn maakaasun (LNG) hinnat nousevat Australian lakon vuoksi.

Eurooppalaiset yritykset kohtaavat myös syvän likviditeettikriisin korkojen pysyessä sitkeästi korkeina. Tässä kuussa julkaistut tiedot osoittivat, että rahan tarjonta Euroopassa on pudonnut usean vuoden pohjalle.

Elokuussa CAC 40 -indeksin heikoimmin menestyneet yritykset olivat Worldline, STMicroelectronics, Eurofins Scientific, Alstom, Stellantis, Renault ja Dassault. Toisaalta parhaiten menestyneet olivat Societe Generale, TotalEnergies, Credit Agricole ja Capgemini.

CAC 40 indeksiennuste

Päiväkaaviossa näkyy, että CAC 40 -indeksi on liikkunut sivusuunnassa muutaman viime kuukauden aikana. Se on pysynyt tärkeiden tuki- ja vastustustasojen välissä 7 070 ja 7 508 euron välillä. Indeksi on liikkunut hieman yli 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon, kun taas stokastinen oskillaattori lähestyy yliostettua tasoa 80:ssä.

Siksi CAC 40 -indeksi pysyy todennäköisesti tällä alueella lähipäivinä. Lisää voittoja vahvistetaan, jos hinta nousee 7 508 euron vastuksen yläpuolelle. Tauko tämän tason yläpuolella nostaa sen seuraavalle tasolle, jonka hinta on 7 600 euroa.

