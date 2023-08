USD/JPY-ennuste: forex-signaali ennen Yhdysvaltain PCE:tä, NFP-dataa

USD/JPY -kurssi heilahteli torstaina, kun kauppiaat odottivat tärkeitä talouslukuja Japanista. Se kävi 146:ssa, muutaman pisteen alle vuoden 147,25:n korkeimman pisteen.

Yhdysvaltain ja Japanin heikot tiedot

Yhdysvallat ja Japani julkaisivat tällä viikolla suhteellisen heikkoja talouslukuja. Japanin tilastoviraston tiedot paljastivat torstaina, että teollisuustuotanto laski heinäkuussa 2,0 % edellisen kuukauden 2,4 prosentin kasvun jälkeen. Lasku oli pahempi kuin mediaani -1,4 %.

Positiivista on se, että tilastovirasto odottaa teollisuustuotannon kasvavan elo- ja syyskuussa 2,6 % ja 2,4 %. Toinen raportti osoitti, että maan vähittäismyynti kasvoi heinäkuussa 6,8 %, mikä on odotettua 5,4 % parempi.

Samaan aikaan sijoittajat siirtyivät Japanin joukkolainoihin heinäkuussa, kun keskuspankki muutti tuottokäyrän ohjausohjelmaa. He hankkivat joukkovelkakirjalainoja yli 425 miljardin jenin arvosta sen jälkeen, kun he myivät 275 miljardia edellisen kuukauden aikana.

Myös ulkomaiset sijoittajat jatkoivat poistumistaan Japanin osakkeista. He myivät osakkeita yli 603 miljardin jenin arvosta sen jälkeen, kun he myivät osakkeita 740 miljardin edestä edellisessä kuussa. Nämä toimet selittävät, miksi Japanin jeni on heikentynyt viime aikoina.

USD/JPY-kurssi reagoi myös Yhdysvaltojen suhteellisen heikkoihin talouslukuihin. Tarkasti seurattu kuluttajien luottamusluku laski elokuussa kahden edellisen kuukauden nousun jälkeen.

Toinen raportti paljasti, että avoimien työpaikkojen määrä Yhdysvalloissa putosi vuoden 2021 alimmilleen heinäkuussa. Kuten kirjoitimme tässä artikkelissa , ADP:n tiedot paljastivat, että talous lisäsi elokuussa 177 000 työpaikkaa, mikä on jyrkkä lasku heinäkuussa luoduista 320 000:sta.

Tulevaisuudessa seuraavat USD/JPY-uutiset ovat tulevat USA:n non-farm payrolls (NFP) -tiedot ja henkilökohtaiset kulutusmenot (PCE).

USD/JPY ennuste

USD/JPY-vaihtokurssi on ollut nousevassa trendissä viime kuukausina. 4H-kaaviossa pari muodosti nousevan trendiviivan, joka on merkitty mustalla. Tämä trendilinja yhdistää alimmat tasot sitten elokuun 7. päivän.

Pari on muodostanut kolminkertaisen yläosan kuviossa 146,61, korkeimmat pisteet sitten 17., 22. ja 28. elokuuta. Se on myös vahvistumassa 25 jakson ja 50 jakson liukuvalla keskiarvolla, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt neutraalin pisteen 50 alapuolelle.

Siksi parilla on todennäköisesti laskeva murto lähipäivinä. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava taso on 144,60, alin taso 23. elokuuta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.