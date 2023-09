Ethereum hinta death cross osoittaa enemmän Filecoin, EOS, GALA kipua

Ethereumin hinta laski jyrkästi sen jälkeen, kun Securities and Exchange Commission (SEC) viivytti ETF-päätöstään Invescon, Blackrockin ja WisdomTreen kaltaisille yrityksille. ETH-kolikon kauppahinta oli 1 640 dollaria perjantaina, mikä on muutaman pisteen viime kuun alimman 1 538 dollarin yläpuolella.

Ethereum hinta kuolema risti

Pääkatalysaattori Ethereumin hintamyynnille oli SEC:n tarkkaavainen päätös tärkeimpien amerikkalaisten yritysten ETF-ehdotuksista. Lausunnossaan sääntelijä totesi, että se tarvitsi lisää aikaa näiden hakemusten tarkistamiseen.

Päätös tuli päivä sen jälkeen, kun SEC kärsi suuren takaiskun tuomarin päätyttyä harmaasävylle. Päätöksessään tuomari päätti, että SEC:n tulisi tarkistaa Grayscalen suunnitelma muuttaa GBTC Trust ETF:ksi. Jos näin tapahtuu, yritys muuntaa myös Grayscale Ethereum Trustin (ETHE) ETF:ksi.

Teknisesti ottaen Ethereum näyttää olevan vaikeuksissa. Se on muodostanut laskevan lipun kuvion, joka on yleensä laskeva merkki. Lipulle on ominaista pitkä lipputanko ja lippumainen kuvio.

Mikä tärkeintä, Ethereum on muodostanut kuoleman ristikuvion. Tämä risti tapahtuu, kun 50 päivän ja 200 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) tekevät laskevan risteyksen.

Useimmiten tämä kuvio on yleensä merkki siitä, että omaisuus jatkaa laskuaan lähitulevaisuudessa. Mikä tärkeintä, tämä hinta osuu alimmalle tasolle kesäkuun 14. päivänä. Se oli myös kaksiosaisen kuvion pääntie hintaan 2 020 dollaria.

Ethereum on myös siirtynyt Ichimoku-pilven alapuolelle. Siksi on todennäköistä, että kolikon luistaminen jatkuu tulevina päivinä. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava taso on 1 372 dollaria, alin piste 10. maaliskuuta. Tämä hinta on ~16 % nykyisen tason alapuolella.

Vaikutukset muihin altcoineihin

Ethereumin kuolemaristikuvio osoittaa enemmän haittapuolia muille altcoineille, kuten Stacks, Filecoin, Zcash, Gala, EOS, Render ja Litecoin. Useimmissa tapauksissa näillä kolikoilla on taipumus liikkua tahdissa muiden kryptovaluuttojen kanssa. Siksi on todennäköistä, että nämä kolikot putoavat edelleen.

Seuraava tärkeä katalysaattori Ethereumille ja muille altcoineille on viimeisimmät Yhdysvaltain NFP-tiedot. Ekonomistit odottavat näiden lukujen osoittavan, että Yhdysvaltain talous lisäsi työpaikkoja elokuussa kuin heinäkuussa.

Nämä luvut ovat tärkeitä, koska Fed on sitoutunut olemaan datariippuvainen seuraavan päätöksensä tehdessään. Useimmat analyytikot odottavat, että Fed jättää korot ennalleen syyskuussa ja alkaa laskea niitä vuonna 2024.

