USD/CHF: Franci vakaa Sveitsin inflaation noustessa, USA:n NFP:n tiedot seuraavaksi

USD/CHF pysyi varsin hyvin perjantaina Sveitsin uusimpien inflaatiotietojen ja vahvan UBS:n tuloksen jälkeen. Se kävi 0,8835:ssä, muutaman pisteen tämän viikon alimman 0,8746:n yläpuolella.

Sveitsin ja Yhdysvaltojen inflaatiotiedot

USD/CHF-kurssi on ajautunut ylöspäin Yhdysvalloista saatujen taloustietojen jälkeen. Tiistaina tiedot paljastivat, että maan kuluttajien luottamus putosi 106:een elokuussa kahden viime kuukauden peräkkäisen nousun jälkeen.

Lisätiedot paljastivat, että maan talous kasvoi vain 2,1 % toisella neljänneksellä sen jälkeen, kun se kasvoi 2,0 % ensimmäisellä neljänneksellä. Vaikka tämä oli hyvä luku, se oli alempi kuin ensimmäinen arvio, 2,4 prosenttia.

Toinen raportti paljasti, että Yhdysvaltain kauppavaje kasvoi yli 90 miljardiin dollariin heinäkuussa. Ja ADP:n mukaan yksityinen sektori loi vain 177 000 työpaikkaa elokuussa.

Torstaina tiedot osoittivat, että maan henkilökohtaiset kulutusmenot (PCE) nousivat 3,3 prosenttia. Tämä on tärkeä luku, koska PCE on Federal Reserven tärkein inflaatiomittari.

Seuraavat tärkeimmät tiedot ovat viimeisimmät Yhdysvaltain maatalouden ulkopuoliset palkkalaskelmat (NFP) tiedot. Reutersin tekemät ekonomistit odottavat lukujen osoittavan, että työttömyysaste pysyi 3,5 prosentissa, kun talous lisäsi yli 170 000 työpaikkaa.

USD/CHF-hinta reagoi myös Sveitsin viimeisimpään inflaatiotietoon. Tilastokeskuksen mukaan kokonaisinflaatio nousi elokuussa 0,2 prosenttiin, mikä johti 1,6 prosentin nousuun vuotta aiemmasta. Nämä tiedot tarkoittavat, että Sveitsin keskuspankki (SNB) todennäköisesti nostaa korkoja jälleen tässä kuussa.

Toinen tärkeä uutinen oli Sveitsin suurimman pankin UBS:n menestys. Pankin voitto oli yli 29 miljardia dollaria Credit Suissen oston myötä.

USD/CHF tekninen analyysi

USD/CHF-kurssi on ollut hitaasti nousevassa trendissä elokuun ensimmäisestä viikosta lähtien. Tänä aikana pari on muodostanut mustalla näkyvän nousevan kanavan. Se on siirtynyt hieman 25 jakson ja 50 jakson liukuvan keskiarvon yläpuolelle ja on hieman alle 50 %:n retracement-tason.

Siksi USD:n ja CHF:n välisen hinnan näkymät ovat nousujohteiset, ja seuraava taso on 0,8875, korkein piste 25. elokuuta. Tämän kaupan stop-loss on 0,8750.

