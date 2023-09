USD/IDR: Nousevat näkymät Indonesian inflaation hiipuessa jälleen

USD/IDR -kurssi pysyi konsolidaatiovaiheessa perjantaina, kun sijoittajat reagoivat Indonesian uusimpiin inflaatio- ja PMI-tietoihin. Parin kauppa käy 15 249:ssä, muutaman pisteen alle elokuun korkeimman 15 359:n.

Indonesian inflaatio laskee jälleen

Copy link to section

USD ja rupia reagoi Indonesian rohkaiseviin taloustietoihin. Maan tilastoviraston raportti osoitti, että kuluttajahintaindeksi (CPI) putosi heinäkuun 0,21 prosentista miinus 0,02 prosenttiin elokuussa.

Vuositasolla kuluttajahintaindeksi nousi 3,08 prosentista 3,27 prosenttiin. Reutersin kyselyssä ekonomistit odottivat luvun olevan 3,33 prosenttia. Ilman epävakaata ruoan ja energian hintoja Indonesian inflaatio laski 2,43 prosentista 2,18 prosenttiin.

Nämä luvut tarkoittavat, että Indonesian keskuspankkien toimet toimivat. Kuten muutkin keskuspankit, se on nostanut useita korkoja viime kuukausina.

Siksi analyytikot uskovat, että keskuspankki jatkaa korkojen pysäyttämistä loppuvuodesta. Jotkut ekonomistit näkevät pankin leikkaavan korkoja seuraavissa kokouksissa.

Myös USD/IDR-valuuttakurssi reagoi positiiviseen valmistuksen PMI-tietoon. Nikkein mukaan Indonesian valmistus PMI nousi heinäkuun 53,3:sta elokuun 53,9:ään. PMI-lukema 50 tai enemmän on yleensä myönteinen merkki alan laajentumisesta.

Tulevaisuudessa seuraava USD/IDR-valuuttakurssin tärkein katalysaattori on tulevat US NFP-tiedot, joista kirjoitin täällä. Näiden lukujen odotetaan osoittavan, että Yhdysvaltain työmarkkinat heikkenivät elokuussa, kun talous lisäsi 170 000 työpaikkaa. Analyytikot uskovat työttömyysasteen pysyneen ennallaan 3,5 prosentissa.

NFP:n tiedot tulevat päivä sen jälkeen, kun Yhdysvallat julkaisi tasaiset henkilökohtaiset kulutusmenot (PCE) tiedot. Raportti paljasti, että maan inflaatio on edelleen sitkeän korkea.

USD/IDR ennuste

Copy link to section

Save

USD/IDR-valuuttakurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Se on muodostanut nousevan kanavan, joka näkyy mustana. Pari on tämän kanavan välissä ja on hieman 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella.

Se on myös muutaman pisteen yläpuolella ratkaisevan tukitason 15 217, korkein piste kesäkuun 11. päivänä. Siksi parin näkymät ovat nousujohteiset, ja seuraava taso on 15 400:ssa.

Save