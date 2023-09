USD/MXN: Kaavion kuviot viittaavat Meksikon peson lisääntymiseen

Meksikon peso on vetäytynyt hieman viime päivinä, kun äskettäinen ralli vetää henkeä. USD/MXN -kurssi oli maanantaina 17,14, mikä on muutaman pisteen viime viikon alimman 16,65:n yläpuolella. Tämä hinta on ~22 % alle vuoden 2022 korkeimman tason.

Meksikon peso vs Yhdysvaltain dollari

Meksikon peso on ollut yksi parhaiten menestyneistä valuutoista tänä vuonna. Se on noussut yli 15 % suhteessa Yhdysvaltain dollariin sijoittajien pysyessä optimistisena Meksikon talouden suhteen.

Meksiko hyötyy suhteellisen korkeasta raakaöljyn hinnasta. Brent hyppäsi maanantaina 87 dollariin, kun taas West Texas Intermediaten (WTI) kauppa käy 84 dollarissa. Jotkut analyytikot uskovat, että raakaöljyn hinta voi nousta 100 dollariin.

Mikä tärkeintä, Meksikon talous on elpymässä, koska se on lähellä Yhdysvaltoja. Monet amerikkalaiset yritykset siirtävät toimintansa Kiinasta Meksikoon.

Toiset käyttävät hyväkseen USMCA:ta muuttaakseen Yhdysvalloista Meksikoon. Esimerkiksi Stellantis, yksi suurimmista Yhdysvaltain autonvalmistajista, on varoittanut, että se voi siirtää suurimman osan toiminnoistaan Meksikoon, jos se ei pääse sopimukseen ammattiliittojen kanssa.

Viimeaikaiset tiedot osoittavat, että Meksiko on ohittanut Kiinan ja tullut Amerikan suurimmaksi kauppakumppaniksi. Tämä suuntaus jatkuu yritysten karsiutuessa Kiinasta, kun Taiwanin haaste säilyy.

Maanantaina julkaistun raportin mukaan maan kiinteät bruttoinvestoinnit kasvoivat kesäkuussa 3,10 %. Tämä tarkoitti 28,80 prosentin kasvua vuodentakaiseen verrattuna.

Siksi USD/MXN-pari on noussut viime päivinä kahdesta syystä. Ensinnäkin Meksikon tiedot paljastivat, että talous kasvoi odotettua hitaammin toisella neljänneksellä. Se kasvoi 0,8 % edellisestä neljänneksestä.

USD/MXN on myös noussut Yhdysvaltain dollarin vahvuuden vuoksi. Dollariindeksi on noussut alle 100 dollarista 104 dollariin, mikä osoittaa, että valuutalle on kysyntää.

USD/MXN tekninen analyysi

USD/MXN-pari on ollut vahvassa laskutrendissä viime kuukausina. Viimeksi pari on kuitenkin muodostanut kaksoispohjan kuviossa 16,6415. Hintatoiminnan analyysissä tämä kuvio on yksi nousevimmista merkeistä.

Ennen kaksoispohjan muodostumista pari oli luonut putoavan kiilakuvion, mikä on toinen merkki nousun kääntymisestä. Se on myös konsolidoitumassa 25 jakson ja 50 jakson liukuvaan keskiarvoon.

Siksi parilla on todennäköisesti nousujohteinen lähipäivinä. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava avaintaso on 18.

