Kansas City Chiefs – Super Bowlin puolustava mestari on valmis kohtaamaan Detroit Lionsin, kun NFL-kausi alkaa 8. syyskuuta.

Ja siihen liittyy Bank of American mukaan myös loistava kaupankäyntimahdollisuus.

Bank of America näkee urheiluvedonlyöntiosakkeiden nousun

Yritys kertoi asiakkailleen äskettäisessä huomautuksessa, että urheiluvedonlyöntiosakkeet alkavat tyypillisesti nousta muutama päivä ennen NFL-kautta.

Verkkopeliosakkeet ovat historiallisesti nousseet NFL-kauden alkaessa, joskin vähemmän sen jälkeen.

Tätä tarkoitusta varten Bank of American analyytikot ovat vakuuttuneita siitä, että nimet, kuten DraftKings, MGM ja Ceasars, hyötyvät todennäköisesti lähipäivinä, kun jalkapallofanit lyövät vetoa suosikkijoukkueistaan ja antavat lisäpotkua urheiluvedonlyönnille, joka on jo tehty. laillistettu monissa osavaltioissa.

Mutta kuka sanoo, että vain osakkeet hyötyvät NFL:stä. Äskettäin esitellyillä alustoilla, kuten Chancer.com, jotka ovat urheiluvedonlyönnin ja online-pelaamisen ytimessä, voi olla yhtä paljon mahdollisuuksia hyötyä kuin osakkeilla.

Chancer on luotettava alusta sosiaaliseen vedonlyöntiin

Chancer on lohkoketjupohjainen projekti, joka tarjoaa jännittävän kierroksen online-vedonlyönnissä niin kutsutulla “sosiaalisella vedonlyönnillä”.

Ajatuksena on antaa käyttäjille mahdollisuus saada ystävänsä tai perheensä tai kuka tahansa osallistumaan vedonlyöntimarkkinoille, jotka he itse luovat – eikä sen välttämättä tarvitse olla NFL:ssä. Oletko kiinnostunut lyömään vetoa tulevista vaaleista? Varma juttu. Paikallinen tapahtuma? Miksipä ei. Olet itse vastuussa siitä, mistä haluat tehdä vedon.

Jos se on kuitenkin urheilutapahtuma, Chancer integroi myös live-suoratoiston alustaansa.

Joten tämä oli Chancer.comin johdatus ensisijaisesti pelaajille. Mutta projekti on yhtä kiehtova myös sijoittajille, koska sen voimanlähteenä on alkuperäinen Chancer-merkki, joka ohjaa sen arvoa kysynnän ja tarjonnan perusteella.

Kirjoitettaessa se on ennakkomyynnissä ja sen arvo on 0,011 dollaria. Lue lisää $CHANCER:sta täältä.

Chancer token voisi hyödyntää online-vedonlyönnin nopeasta kasvusta

Chancer on jo kerännyt yli 1,7 miljoonaa dollaria myymällä vahvaa kysyntää osoittavaa BSC0-tokeniaan. Kun meneillään oleva ennakkomyynti on ohi, $CHANCER listautuu kryptopörsseihin, jotka ovat yleensä katalysaattorina hinnannousulle.

Samanniminen natiivi token voi olla sitäkin houkuttelevampi sijoituskohde, kun otetaan huomioon online-vedonlyönti ja digitaalinen pelaaminen – markkinoilla, joilla odotetaan näkevän 10 %:n CAGR:n (yhdistetty vuosikasvu) eteenpäin.

Tässä on myös huomionarvoista, että kryptomarkkinoiden arvioidaan noin kolminkertaistuvan transaktioarvolla mitattuna seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä on myös nopeaa kasvua, jota $CHANCER voi hyödyntää, koska se on ytimessä kryptovaluutta.

Yksityiskohdat Chancer-tunnuksen ostamisesta ovat saatavilla sen verkkosivustolla.

Krypto-myötätuulet voivat olla myös $CHANCER-myötätuulet

Lopuksi $CHANCER voi päätyä hyötymään monista kryptoavaruuteen liittyvistä myötätuulesta.

Esimerkiksi yhdysvaltalainen tuomari päätti äskettäin Grayscalen hyväksi Bitcoin ETF: ää koskevassa kanteessa Securities & Exchange Commissionia vastaan.

Se on merkittävä edistysaskel mainitun pörssinoteeratun rahaston käynnistämisen kannalta – mikä on merkittävää, koska monet asiantuntijat uskovat, että se lisää merkittävästi krypton kysyntää ja siten vapauttaa materiaalia BTC:ssä.

Kryptovaluutta-sektorilla on taipumus liikkua rinnakkain Bitcoinin kanssa. Jos se suosii Bitcoin ETF:n lanseerausta, niin myös muutkin kryptovaluutat, jotka sisältävät Chancer-tokenin.

Sitten tietysti on myös Yhdysvaltain keskuspankki, joka todennäköisesti on tai ainakin on juuri tekemässä korkojen nostamista. Kun se siirtyy lievään rahapolitiikkaan, riskivarat, kuten kryptovaluutat yleensä tai kenties $CHANCER erityisesti, voivat hyötyä.

Vieraile Chancerin verkkosivustolla täällä tutkiaksesi alustaa, sen ennakkomyyntiä ja siihen sijoittamista.

