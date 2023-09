Peruslohkoketjun DeFi TVL kohoaa, kun se ohittaa Cardanon, Cronosin

Base, Coinbasen uusi kerros 2 -verkko, on saamassa vetovoimaa kehittäjien keskuudessa, vaikka kryptoalalla on suuria vastatuulen.

Verkko on houkutellut monia kehittäjiä, joista Friends.tech on suosituin. Kiistanalainen sosiaalinen verkosto on jatkanut nousuaan ja houkutellut yli miljoona käyttäjää.

Samaan aikaan Basen toiminta hajautetun rahoitusalan (DeFi) alalla on hypännyt. DeFi Llaman kokoamat tiedot osoittavat, että sen ekosysteemissä lukittu kokonaisarvo (TVL) on noussut räjähdysmäisesti kaikkien aikojen ennätykseen, yli 464 miljoonaan dollariin. Tämä lisäys tekee siitä maailman 10. suurimman lohkoketjun.

Varsinkin muutaman kuukauden ikäinen Base on ohittanut jotkin alalla tunnetut lohkoketjut. Se on esimerkiksi suurempi kuin Crypto.comin Cronos, jonka TVL on 374 miljoonaa dollaria. Se on myös suurempi kuin Cardano, jonka ADA-merkki oli kerran arvoltaan yli 90 miljardia dollaria. Muita merkittäviä lohkoketjuja ovat Kava, Klaytn ja Fantom.

Base on houkutellut satoja kehittäjiä DeFi-alalle. Sen ekosysteemin suurin dApp on Aerodrome, DEX, jonka varat ovat yli 170 miljoonaa dollaria. Muita merkittäviä nimiä sen ekosysteemissä ovat Beefy, Compound, Overnight Finance ja Stargate. DeFi-raskassarjat, kuten Curve ja Uniswap, ovat myös ottaneet käyttöön Basessa.

On kuitenkin liian aikaista ennustaa, menestyykö Base pitkällä aikavälillä. Aiemmin monet ketjut ovat saaneet suosiota ja menettäneet pitonsa ajan myötä.

Esimerkiksi Cronosin TVL oli huipussaan yli 4 miljardia dollaria, kun Tectonic ja MM Finance kasvattivat markkinaosuuttaan. Samoin Algorand oli DeFin huippupelaaja, jota auttoi hiljattain sulkeneen AlgoFin suosio.

