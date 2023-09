USD/JPY ennuste: Japanin jeni signaali romahduksen jatkuessa

Japanin jenin myynti jatkui tällä viikolla Yhdysvaltain dollariindeksin (DXY) vahvistuessa. USD/JPY -vaihtokurssi nousi huipulle 147,72:een, korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden marraskuun. Vastaavasti GBP/JPY- ja EUR/JPY- parit nousivat 185:een ja 158:aan.

Vahva Yhdysvaltain dollari-indeksi (DXY)

Copy link to section

Japanin jeni on ollut merkittävässä myyntipisteessä senkin jälkeen, kun Japanin keskuspankki muutti linjaansa muutama kuukausi sitten. Kuten kirjoitimme täällä , pankki päätti säätää tuottokäyräpolitiikkaansa, mikä on nostanut 10 vuoden tuoton 0,65 prosenttiin.

USD/JPY-rallin tärkein katalysaattori on dollarin vahvuus. Yhdysvaltain dollariindeksi, joka seuraa valuuttaa suhteessa valuuttakoriin, nousi 104,5 dollariin, korkeimmalle tasolle yli viiteen kuukauteen.

Tämä ralli johtui Yhdysvaltojen nousevista tuotoista ja talouden vahvuudesta. Useimmat sijoittajat, mukaan lukien ulkomaalaiset, ovat nyt siirtymässä Yhdysvaltojen tärkeimpien omaisuuserien, kuten osakkeiden, turvaan.

https://www.youtube.com/watch?v=SxQg8FR4zW0

Myös yleinen siirtyminen käteiseen on menossa, koska Amerikan rahamarkkinarahastot ovat nousseet yli 5 prosenttiin. Seurauksena on, että rahan tarjonta laskee, kun Federal Reserve tehostaa määrällistä kiristyspolitiikkaansa (QT).

On epäselvää, onko Japanin jenin heikkouteen olemassa toimivaa ratkaisua. Ihanteellisessa tilanteessa Japanin keskuspankki (BoJ) vastaisi nostamalla korkoja. Vaikka inflaatio on korkealla tasolla, analyytikot uskovat, että pankki ei nouse tänä vuonna.

USD/JPY nousi myös suhteellisen heikon kotitalouksien kulutustietojen jälkeen. Tiistaina julkaistut luvut paljastivat, että kulutus laski heinäkuussa 2,7 % ja vertailukaudesta 5 %. Vaellusnopeudet tällaisessa ympäristössä johtavat hitaampaan palautumiseen.

Siksi on todennäköistä, että Japanin jeni jatkaa laskuaan tulevina kuukausina, kun sijoittajat keskittyvät Fedin ja BoJ:n toimiin.

USD/JPY ennuste

Copy link to section

Save

USD/JPY-kaavio TradingView:n mukaan

Päiväkaavio näyttää, että USD:n ja jenin välinen kurssi on ollut vahvassa nousutrendissä jo jonkin aikaa. Pari onnistui kääntämään tärkeän vastustason 145:ssä (30. kesäkuuta korkein) tueksi.

Lisäksi USDJPY-pari on noussut 25 päivän ja 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle. Se on myös hieman vihreällä näkyvän nousevan kanavan yläosan alapuolella. Hinta on myös Ichimoku-pilven yläpuolella, kun taas MACD on siirtynyt neutraalin pisteen yläpuolelle.

Siksi pari todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun ostajat kohdistavat seuraavan keskeisen vastustustason 151,96:een (22. lokakuuta). Vaihtoehtoinen skenaario on, että pari testaa uudelleen nousevan kanavan alapuolen 140:ssä.

Save

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.