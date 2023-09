BNB:n hinta on vaarassa, kun Binance Chain DeFi TVL osuu vuoden 2021 alimmilleen

Binance Coinin hinta on ollut vahvassa laskevassa trendissä viime kuukausina Binancea koskevien huolien kasvaessa. BNB-kolikon hinta oli perjantaina 214 dollaria, mikä on ~40 % alle tämän vuoden korkeimman tason.

Huoli Binancesta on edelleen olemassa

Binance, maailman suurin kryptopörssi, on ollut kovien paineiden alaisena viime kuukausina. Suurin haaste oli Securities and Exchange Commissionin (SEC) laaja oikeusjuttu.

Kanteessa esitettiin useita syytöksiä, mukaan lukien siitä, että Binance oli ansainnut rahastoja, käyttänyt sveitsiläistä rahastoa hintojen manipulointiin, tarjonnut palveluja yhdysvaltalaisille asiakkaille ja tarjonnut arvopapereita noudattamatta lakia. Binance on hylännyt nämä väitteet.

Lisäksi Binance on nähnyt joidenkin sen korkea-arvoisista johtajista lähtevän pörssistä. Esimerkiksi Venäjää valvovat korkeat virkamiehet Gleb Kostarev ja Vladimir Smerkis ovat lähteneet. Myös kymmenet muut johtajat ovat lähteneet yrityksestä.

Samaan aikaan Binance on nähnyt pörssissä myytyjen omaisuuserien määrän jatkuvan laskussa kryptotalven jatkuessa. Tiedot osoittavat, että Binancella on yli 57 miljardia dollaria varoja, joista 50 miljardia dollaria on puhdasta.

Ja mikä tärkeintä, Binance-ketjuun lukittujen varojen kokonaismäärä on laskenut. BNB Chainilla on nyt 4,48 miljardin dollarin kokonaisarvo lukittuina (TVL), mikä tekee siitä alan kolmanneksi suurimman toimijan Ethereumin ja Tronin jälkeen. BNB:n mukaan ketjussa on yli 21 miljoonaa rahaketta, mikä on alhaisin taso sitten huhtikuun 2021. Huipussaan kolikon ekosysteemissä oli yli 66 miljoonaa rahaketta.

BNB-ketjun suurimmat DeFi-verkot ovat PancakeSwap, Venus Finance, Radiant ja Coinwind. PancakeSwap, johtava hajautettu pörssi, on ohittanut suuret pörssit, kuten dYdX ja Uniswap.

Myös BNB:n hinta on vaikeuksissa markkinoiden laajempien ongelmien vuoksi. Esimerkiksi kryptopelko- ja ahneusindeksi on vetäytynyt, kun taas Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) on noussut viiden kuukauden huipulle.

BNB:n hintaennuste

Päivittäinen kaavio osoittaa, että BNB-kolikon hinta muodosti kolminkertaisen yläosan 340 dollariin aiemmin tänä vuonna. Tämä kuvio on yksi teknisen analyysin karheimmista. Sen jälkeen se teki laskevan nousun pääntieensä alle 264 dollarilla.

BNB-kolikon hinta on nyt siirtynyt päätukeen 220 dollariin, alimmalle tasolle 22. joulukuuta. Se on myös muodostanut laskevan lipun kuvion. Siksi epäilen, että kolikolla on laskeva nousu, koska myyjät tavoittelevat seuraavaa psykologista tasoa 200 dollariin. Tämän kaupan stop-loss on 230 dollaria.

