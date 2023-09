Nifty 50 -indeksianalyysi: Intian osakkeilla on enemmän kasvua

Nifty 50 -indeksi jatkoi elpymistä, kun sijoittajat jatkoivat intialaisten osakkeiden ostamista. Indeksi hyppäsi perjantaina huipulle 19 772 INR:iin, vaikka amerikkalaiset indeksit, kuten Dow Jones ja Nasdaq 100, laskivat neljänä peräkkäisenä päivänä.

Intian osakkeilla menee hyvin

Nifty- ja 50- ja BSE Sensex -indeksit ovat menestyneet hyvin tänä vuonna, koska sijoittajat ovat edelleen toiveikkaina Intian talouden suhteen. Nifty, joka seuraa Intian 50 suurinta yritystä, on noussut yli 30 % vuoden 2022 alimmalta tasolta ja leijuu lähellä ennätysten korkeinta tasoa.

Tämän trendin avaintekijä on se, että Intia on nousemassa yhdeksi maailman nopeimmin kasvavista talouksista. Intia on jo ohittanut Yhdistyneen kuningaskunnan ja noussut viidenneksi suurimmaksi taloudeksi yli 3,38 miljardin dollarin bruttokansantuotteella. Ja Saksan talouden hidastuessa on todennäköistä , että siitä tulee pian neljäs.

Tuoreimmat taloustiedot osoittivat, että Intian talous kasvoi 7,8 % vuoden toisella neljänneksellä. Sen sijaan Yhdysvallat kasvoi 2,1 prosenttia, kun taas Euroopan talous kasvoi vain 0,3 prosenttia. Kiina kasvoi 6,3 % neljänneksen aikana.

Intian taloutta ohjasivat hallitus ja kulutuskulut. Hallitus käyttää suuria varoja suuriin infrastruktuurihankkeisiin, kuten tie- ja rautatiehankkeisiin. Kaikki nämä sijoitukset hyödyttävät monia maan yrityksiä.

Siksi on todennäköistä, että Intian keskuspankki (RBI) ei aio laskea korkoja tänä vuonna. Lisäksi käynnissä oleva talouskasvu tapahtuu aikana, jolloin inflaatio – paitsi ruoka – on hidastumassa. Siksi pankki päättää koron alentamisesta aikaisintaan vuonna 2024.

Useimmat Nifty 50 -indeksiyhtiöt ovat olleet vihreillä viimeisen kuukauden aikana. Parhaiten menestyivät Coal India, NTPC, HCL Tech, Larsen & Toubro, Maruti Suzuki ja Tata Steel. Kaikki nämä osakkeet ovat nousseet yli 9 % viimeisen 30 päivän aikana.

Nikkei 225 -indeksin ennuste

Edellisessä Nifty 50 -indeksiä käsittelevässä artikkelissani suosittelin, että sijoittajat harkitsivat dipin ostamista. Tämä näkemys piti paikkansa, sillä indeksi on nyt palautunut ja siirtynyt lähelle kaikkien aikojen huippuaan. Se on edelleen tärkeän tukitason yläpuolella, 18 895 INR, joka on marraskuun korkein taso.

Nifty 50 -indeksiä tukee 50 päivän liukuva keskiarvo, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on ajautunut ylöspäin. Se on myös muodostanut putoavan kiilakuvion, joka on yleensä nouseva merkki.

Siksi indeksin pienimmän vastuksen polku on nouseva, ja alkuperäinen tavoite on 19 984 INR. Tauko tämän tason yläpuolella nostaa sen 20 000 INR:iin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.