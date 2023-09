Tekoäly on tuonut tänä vuonna ennennäkemättömän nousun Nvidian kaltaisten avainpelaajien osakkeisiin – mutta Goldman Sachsin strategi on vakuuttunut siitä, että pelot kuplasta ovat ylivoimaiset.

Miksi tekoäly ei ole kupla?

Copy link to section

Peter Oppenheimer odottaa tekoälyn lisäävän vuotuista maailmanlaajuista bruttokansantuotetta huikealla seitsemällä biljoonalla dollarilla seuraavan kymmenen vuoden aikana. Strategi kertoi asiakkailleen äskettäisessä tutkimusmuistiinpanossaan, että vuoden loppuun asti kestävä tekoälyvetoinen ralli on rakennettu vahvoille perusteille ja siksi se on “oikeutettu”.

Tekniikan nykyiset arvostukset eivät ole yhtä venyneet kuin aikaisempina kuplajaksoina. Uskomme, että olemme vielä alkuvaiheessa uuden teknologian syklissä, joka todennäköisesti johtaa edelleen parempiin tuloksiin.

Varhaisilla voittajilla, kuten Microsoftilla ja Nvidialla, on taseen vahvuus ja tuottoisa sijoitetun pääoman tuotto, hän toisti.

Mutta ei ole välttämätöntä, että he ovat ainoita, jotka hyötyvät jatkuvasta kiinnostuksesta tekoälyä kohtaan. Eteenpäin äskettäin lanseeratuilla alustoilla, joilla on suuri potentiaali, kuten Shiba Memu, on yhtä hyvät mahdollisuudet hyödyntää tekoälyn käynnistämää rallia.

Shiba Memu on tekoälyratkaisu

Copy link to section

Shiba Memu on markkinoinnin voimanpesä – kuten sen verkkosivuilla olevan whitepaper-julkaisun mukaan – mutta ainutlaatuisella tekijällä.

Se hyödyntää tekoälyä kehittyäkseen alustaksi, joka on yhtä vaikutusvaltainen kuin sata markkinointitoimistoa yhteensä. Sisällön luominen itselleen, sisällön mainostaminen Internetissä – nämä ovat tehtäviä, joita Shiba Memu suorittaa tekoälyllä.

Vielä tärkeämpää on, että sen tekoälyn käyttö ei rajoitu pelkästään itsensä mainostamiseen. Shiba Memu väittää pystyvänsä mukautumaan myös useisiin muihin sovelluksiin.

Huomaa, että tämä AI-ratkaisu saa virtansa omasta meemikolikosta, jota se kutsuu nimellä SHMU.

Alkuperäisen Shiba Memu -kolikon ostaminen voi olla keino hyödyntää meemikolikoiden markkinoiden nopeaa kasvua, joka on kasvanut roskakorista 20 miljardiin dollariin viimeisen kahden tai kolmen vuoden aikana.

SHMU:n ennakkomyynti on liekeissä

Copy link to section

Shiba Memu on kerännyt 2,6 miljoonaa dollaria myymällä alkuperäisen kolikkonsa alle kolmessa kuukaudessa, mikä osoittaa vahvaa kysyntää.

Kiinnostuksen SHMU:ta kohtaan odotetaan nousevan entisestään, kun alusta etenee myöhemmin tänä vuonna suunnitellun tekoälyn kojelaudan julkaisun myötä – ja lisääntynyt kysyntä johtaa todennäköisesti hintojen nousuun.

Mutta siihen asti meemikolikko on paljon jännittävämpi kuin sen ikäisensä, sillä sen hinta nousee joka päivä käynnissä olevassa ennakkomyynnissä. Kirjoitettaessa Shiba Memu -token on arvoltaan 0,026 dollaria, mutta se on arvokkaampi 22 tunnin kuluttua verkkosivuston mukaan.

Shiba Memun johto aikoo listata sen merkittäville kryptopörsseille myös nykyisen ennakkomyynnin jälkeen – tapahtuma, joka yleensä katalysoi hinnannousua. Voit tutkia tapoja ostaa SHMU:ta ennakkomyynnissä tällä sivulla.

Shiba Memu (SHMU) voi hyötyä Bitcoin ETF:stä

Copy link to section

Lopuksi on tärkeää toistaa, että Shiba Memu on ytimessä krypto. Joten monet lyhyen aikavälin myötätuulet, joiden odotetaan avaavan seuraavan kryptovaluuttojen härkäjuoksun, voivat päätyä hyötymään myös SHMU:sta.

Esimerkiksi yhdysvaltalainen tuomioistuin kertoi äskettäin Securities & Exchange Commissionille, että sillä ei ole tarpeeksi vahvaa syytä olla antamatta Grayscalen muuttaa bitcoin-säätiönsä pörssinoteeratuksi rahastoksi – päätös, jonka useat asiantuntijat uskovat olevan valtava askel kohti hyväksynnän saamista Bitcoin ETF.

Miksi se on tärkeää? Koska Bitcoin ETF:n odotetaan ohjaavan institutionaalista pääomaa maailman suurimpaan kryptovaluuttaan, joka väistämättä kasvaa vastauksena. Kellonsoittimena riippumatta BTC:n suunnasta muu kryptoekosysteemi, joka sisältää Shiba Memun, tuntee tyypillisesti velvollisuutta seurata.

Yksinkertaisesti sanottuna SHMU-token voi olla hyvä sijoitus, kun otetaan huomioon, että sen perässä on kolme erilaista tuulta: yksi tekoälystä, toinen meemikolikkomarkkinoilta ja toinen kryptoavaruudesta yleisesti.

Haluatko tietää enemmän Shiba Memusta? Voit vapaasti vierailla verkkosivustolla täällä.

Save