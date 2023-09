Astar Network julkaisee Polygon-käyttöisen zkEVM-ratkaisun

Astar Network on aloittanut laajan verkkokehityksen sen jälkeen, kun se ilmoitti keskiviikkona, että se on vihdoin lanseerannut Polygon -käyttöisen zkEVM-ratkaisunsa. Mutta huolimatta uutisten nousevasta tunteesta, altcoinin hinta on laskenut lähes 10 % viimeisen 24 tunnin aikana, kun ostajat kamppailivat pitääkseen kiinni voitoista.

Tokenilla vaihdettiin 0,05 dollarissa keskiviikkona iltapäivällä, ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi oli yli 16 miljoonaa dollaria, mikä vastaa 9 % laskua. ASTR, jonka hinta on yli 0,1 dollaria helmikuussa, saattaa kamppailla nousuvauhdista, jos laajemmat markkinat jatkavat kamppailua laajan epävarmuuden kanssa.

Astar julkistaa Ethereum L2 zkEVM -ratkaisun

Astar on Japanin johtava lohkoketju, joka tarjoaa kehittäjille Web3-alustan hajautettujen sovellusten (dApps) ja kerroksen 2 yhteentoimivuusratkaisujen luomiseen. Verkoston kasvu viime kuukausina on sisältänyt merkittäviä virstanpylväitä verkoston kehittämisen ja kumppanuuksien suhteen. Näistä on ollut keskeistä yhteistyötä Fireblocksin, NTT Digitalin ja Sony Communications Networkin kanssa.

Blockchain-alusta ilmoitti tänään nollatietopohjaisen 2-kerroksen ketjun käynnistämisestä Ethereumissa. Blogijulkaisussa jaettujen tietojen mukaan Astar zkEVM saa virtansa Polygon’s Chain Developer Kitistä (CDK).

“Olemme innoissamme voidessamme lisätä uuden huipputeknologian teknologiapinoihimme Astar zkEVM:n avulla. Tämä antaa meille mahdollisuuden hyödyntää laajaa Ethereum-ekosysteemiä ja toimia porttina yritysten käyttöönotolle Japanissa ja sen ulkopuolella. Pysymme syvästi juurtuneita Polkadot-ekosysteemiin, joka sisältää myös yhteentoimivuuden mahdollistamisen kaikkien virtuaalikoneidemme välillä: EVM, zkEVM ja WASM”, Astar Foundationin johtaja Maarten sanoi.

EVM-yhteensopiva ketju parantaa verkon yhteentoimivuutta ja näkee yritysten hyödyntävän Web3-projekteissaan ominaisuuksia, kuten lisääntynyttä tapahtumanopeutta, skaalautuvuutta ja turvallisuutta. Ethereum L2 -protokollan odotetaan mullistavan viihde- ja peliteollisuuden.

