Pitäisikö sinun ostaa euro ennen EKP:n kokousta?

Yhteisvaluutta on viime aikoina ollut laskevassa trendissä ja pudonnut lähes 5 % vuoden 2023 huippustaan. Euroalueen heikko talouskehitys johti hedge-rahastojen hylkäämään vetoja.

Lisäksi tämän viikon EKP:n kokoukseen liittyvä epävarmuus on valtava. Tällä hetkellä markkinaosapuolet ovat erimielisiä siitä, mitä keskuspankki tekee torstaina – nostaako ohjauskorkoja uudelleen vai pysähtyykö? Tarkemmin sanottuna nousun todennäköisyys on 53 % ja tauon todennäköisyys 48 %. Toisin sanoen se on kolikonheitto.

Tekniset ja perustavanlaatuiset syyt euron ostamiseen

Kesän laskusta huolimatta euro saavutti houkuttelevan pisteen. Erityisesti EUR/USD on täydellinen ehdokas pomppimiseen teknisestä ja perustavanlaatuisesta näkökulmasta.

EKP korottaa, Fed ei

Aloitetaan peruskuvasta. Valuuttojen osalta vain korkotasolla on merkitystä. On hyvät mahdollisuudet, että EKP nostaa vielä kerran ja Fed kestää.

Lisäksi, kun otetaan huomioon markkinoilla liikkuvat huhut, joiden mukaan Fed ei ehkä nosta enää yhtä koronnostoa tänä vuonna, euro saattaa pidentää nousuaan ennakoiden. Tämä on erityisen totta, jos myöhemmin tänään julkaistava Yhdysvaltain inflaatioraportti vahvistaa sen tosiasian, että inflaatioprosessi on edelleen käynnissä.

EUR/USD on juuri korjaamassa

Kun otetaan huomioon viimeaikainen pudotus, on erittäin helppoa sanoa, että euro on menettänyt vauhtiaan. Mutta ei mainita, että yhteinen valuutta on noussut voimakkaasti Yhdysvaltain dollaria vastaan viime lokakuusta lähtien.

Tuolloin se kävi alle 0,96:ssa ja saavutti 1,12:n yhdeksässä kuukaudessa. Siksi voimme tulkita äskettäisen pudotuksen luonnollisena korjauksena muuten nousevassa trendissä.

Tässä on nousutrendi, joka näkyy yllä olevassa päiväkaaviossa. Usko tai älä, mutta se, että hintatoimi hylättiin nousevan kanavan yläreunassa, on nouseva kehitys EUR/USD:lle.

Se tarkoittaa, että impulsiivinen aalto päättyi siihen, koska tällaisissa rakenteissa täytyy olla kanavointikomponentti.

Euroa on vaikea ostaa täältä, koska tuntuu kuin yrittäisi poimia putoavan veitsen. Mutta kannattaa pitää mieli avoimena ja tulkita viimeaikainen pudotus edellisen vahvan rallin valossa.

Olen innostunut eurosta täällä.

