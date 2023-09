Uusi kryptoprojekti Shiba Memu on ollut sensaatio siitä lähtien, kun se lanseerasi ennakkomyyntinsä kaksi kuukautta sitten. Ennakkomyynti on edennyt nopeasti, koska sijoittajilla on valtavat odotukset tekoälyn johtamasta meemiprojektista. Tokeneita on jo ostettu yli 2,7 miljoonan dollarin arvosta, ennen sen virallista julkaisua. Samaan aikaan sijoittajat ovat edelleen optimistisia vähemmän suosittujen lohkoketjujen suhteen, joilla on hyviä käyttötapauksia. TON-token nousi kahdella numerolla uutisissa Telegram oli hyväksynyt verkkonsa web 3.0 -infrastruktuurille.

TON kasvaa, kun Telegram valitsee verkon web 3.0:lle

TON token nousi 13 % keskiviikkona, kun viestisovellus Telegram valitsi verkon web 3.0 -suunnitelmiinsa. Integraatio tuo Ton Walletin yli 800 miljoonan Telegram-käyttäjän saataville.

Telegramin tietohallintojohtaja John Hyman sanoi, että integraatio antaa sovelluksen käyttäjille digitaaliset omistusoikeudet. Ton verkko hyötyy näkyvyyden lisäämisestä viestintäsovelluksen kautta. Ton Foundation sanoi, että itsevarmennusversio, TON Space, julkaistaan muille kuin Yhdysvaltojen Telegram-käyttäjille. Käyttöönoton odotetaan valmistuvan marraskuussa.

Telegram aikoi integroida TONin jo vuonna 2019. Se luopui suunnitelmista SEC:n tutkimuksen jälkeen, jonka mukaan se tarjosi rekisteröimättömiä arvopapereita. Tokenin voitot tapahtuvat, kun sijoittajat katselevat pienintäkään mahdollisuuksia lyötyllä sektorilla.

Shiba Memu hyödyntää AI-ominaisuuksia

Tekoäly on ollut nopeasti kasvava käyttökohde. Tekoäly on löytänyt tiensä uusiin ja uusiin kryptoprojekteihin ja lohkoketjuun. Identiteetin antaminen ja kiistanalainen Worldcoin-projekti on vain yksi niistä. Mutta kuinka hyvää tekoälystä voi tulla, kun se integroidaan meemi-kryptoprojekteihin?

Shiba Memu on kiinnittänyt sijoittajien huomion meemien kryptomanian ja tekoälyvallankumouksen hyödyntämisessä. Tekoälyn avulla Shiba Memu pyrkii tulemaan kestäväksi lohkoketjuprojektiksi. Projekti voi luoda oman PR:n ja mainostaa itseään sosiaalisessa mediassa. Tekoälysovellus antaa Shiba Memulle etulyöntiaseman meemeihin verrattuna.

Shiba Memulla on myös potentiaalia parantua ajan myötä. Tekoäly oppii koko ajan, päivällä ja yöllä. Se voi havaita uusimmat ja parhaat teokset luovassa mainonnassa ja sylkeä ne takaisin paljon paremmin. Kyky lisää hankkeen kestävyyttä. Tämä tarkoittaa, että Shiba Memu voi tarjota valtavia tuottoja jatkuvasti tulevaisuudessa.

Räjähtääkö Shiba Memu listaamisensa jälkeen?

Meemikryptot ovat sijoittajille rakkaita. Ne voivat nousta suurilla prosenttiosuuksilla positiivisen ilmapiirin vallitessa. Lohkoketjujen käynnistämiseen lisääntynyt sijoittajien kiinnostus ja hype ajavat hinnat ylinormaalille tasolle. Sellaisenaan sijoittajat tutkivat aina vasta lanseerattuja meemiprojekteja.

Pitkän hiljaisuuden jälkeen Shiba Memu saattoi herättää sijoittajien kiinnostuksen meemi kryptovaluuttoja kohtaan. Johtavat projektit, kuten Dogecoin ja Shiba Inu, ovat edelleen vaimeita. Kun Shiba Memu on luettelossa, meemimerkkien mojo voi palata. Yhdessä tekoälyn vimmaan kanssa Shiba Memu -listaus voisi olla maaginen viehätys, joka antaa merkin räjähtää.

Voiko Shiba Memu nousta 1 000 %?

Meemi-kryptovaluutat ovat pahamaineisia hintaliikkeidensä suhteen. Niiden saaman huomion ansiosta ne voivat muuttaa suuntaansa jopa 50 kertaa yhdessä päivässä. Koska Shiba Memu aloittaa alusta eikä ole vielä tehnyt mitään, potentiaali on valtava. 1 000 prosentin hinnankorotus on vain varovainen arvio. Kun token on luetteloitu, voivat korotukset olla jopa 50-kertaisia.

Miksi sijoittaa Shiba Memuun tänään?

Shiba Memu on saanut osakseen huomattavaa hinnanmuutosta, jopa ennakkomyynnissä. Tokenin hinta nousee joka päivä klo 18.00 GMT.

Jokainen päivässä tehty investointi on arvokkaampi 24 tunnin kuluttua. Sijoittajat, jotka ostavat tokenin varhaisessa ennakkomyynnissä, saavat arvokkaampia tokeneita, kun ennakkomyynti päättyy. Hintadynamiikka antaa sijoittajille meemitunnelman jo ennen kuin token on listattu.

