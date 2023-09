EUR/USD ennuste: laskeva signaali kuoleman rajan lähestyessä

EUR/USD -kurssi putosi alimmalle tasolle sitten kesäkuun 8. päivän EKP:n viimeisimmän päätöksen ja Yhdysvaltojen vahvojen vähittäismyyntilukujen jälkeen. Se putosi alimmilleen 1,0676:een, kun Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) hyppäsi takaisin 105 dollarin yläpuolelle.

EKP:n päätös, Yhdysvaltojen vähittäismyyntiluvut

EUR/USD-pari vetäytyi, kun sijoittajat reagoivat kolmeen avaintapahtumaan. Ensinnäkin Euroopan keskuspankki päätti nostaa korkoa 0,25 prosenttia. Se nosti ne 4 prosenttiin, mikä on korkein taso sitten pankin perustamisen.

EKP vetosi siihen, että Euroopan inflaatio pysyi sitkeästi korkeana. Sellaisenaan korko oli perusteltu, koska sillä pyritään saamaan se tärkeälle 2,0 prosentin tavoitteelle.

Jotkut analyytikot ovat kuitenkin huolissaan näiden koronnostojen vaikutuksista Euroopan talouteen. EKP:n tuoreet luvut osoittivat, että rahan tarjonta ja likviditeetti alueella olivat pudonneet alimmilleen vuosiin.

Samaan aikaan useat taloudet, mukaan lukien Saksa, ovat supistuneet vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Nämä nousut johtavat todennäköisesti lisää heikkoutta tulevina kuukausina.

Myös EUR/USD-pari nousi Yhdysvaltojen vahvojen vähittäismyyntilukujen jälkeen. Myynti kasvoi elokuussa 0,6 %, kun taas ydinmyynti kasvoi 0,6 %. Nämä luvut tarkoittavat, että kulutus on edelleen vahvaa, vaikka inflaatio pysyy korkeana. Kuten kirjoitin tässä artikkelissa , maan inflaatio hyppäsi 3,7 prosenttiin elokuussa.

Kolmanneksi pari laski, kun sijoittajat reagoivat raakaöljyn jyrkkään nousuun. Brent on noussut 93 dollariin, kun taas WTI nousi 90 dollariin. Siksi on todennäköistä, että myös Fed nostaa korkoja ensi viikolla.

Yhdysvaltain taloudessa on kaksi keskeistä riskiä. Ensinnäkin UAW on uhannut ryhtyä lakkoon, jonka analyytikot uskovat jatkuvan viikkoja. Tällä lakolla on vaikutusta Yhdysvaltain talouteen autoalan roolin vuoksi.

Toiseksi miljoonat amerikkalaiset alkavat maksaa takaisin opiskelijavelkansa, mikä voi heikentää heidän ostovoimaansa.

EUR/USD ennuste

TradingView:n EUR/USD-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että EUR/USD-parin näkymät ovat hämärtymässä. Se on jo siirtynyt punaisen nousevan kanavan alapuolen alapuolelle. Mikä tärkeintä, se on ylittänyt 50 päivän ja 200 päivän liukuvat keskiarvot. He ovat tekemässä kuolemanristiä, joka on yksi tarkimmista laskevista merkeistä.

Siksi parin näkymät ovat laskevat, ja seuraava taso on 1,0500, alin taso 15. maaliskuuta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.