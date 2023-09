Yksinäinen metaverse kuin Sandbox, Decentralandin aktiiviset käyttäjät putoavat

Metaversumi, yksi lohkoketjuteollisuuden pilareista, on menettänyt vetonsa viime kuukausina kryptotalven jatkuessa. Suurin osa lippulaivametaverse-alustoista on nähnyt käyttäjiensä ja tokeniensa romahtavan kaksinumeroisena. Samoin yritykset, kuten Meta Platforms, jotka panostivat teollisuuteen, ovat leikkaaneet tavoitteitaan.

Sandbox- ja Decentraland-käyttäjät putoavat

Copy link to section

Decentraland ja The Sandbox ovat metaverse-alan kaksi suurinta toimijaa. Sandboxin SAND-tunnuksen markkina-arvo on yli 599 miljoonaa dollaria, kun taas Decentralandin MANA:n arvo on 536 miljoonaa dollaria. Axie Infinityn AXS-tunnuksen markkina-arvo on 599 miljoonaa dollaria. Huipussaan näiden rahakkeiden arvo oli miljardeja dollareita.

DappRadarin julkaisemat tiedot osoittavat, että näitä alustoja käyttävien ihmisten määrä on laskenut jyrkästi. Esimerkiksi Decentralandilla oli vain 3,86 000 ainutlaatuista aktiivista lompakkoa (UAW) viimeisen 30 päivän aikana, mikä on 108 % kasvua edellisestä kuukaudesta. Verkon mätitapahtumien määrä 63 % 72,80 000:een, kun taas älykkäiden sopimusten saldo putosi 15 miljoonaan dollariin.

Toiminta Sandboxissa oli paljon huonompaa. UAW laski 26 % 3,29 000:een, kun taas älykkään sopimuksen tapahtumien määrä laski 15 % 2,79 000:een. Myös sen älykkäiden sopimusten saldo laski 22,9 miljoonaan dollariin.

Save

Siksi yli 500 miljoonan dollarin arvoisten alustojen toiminnan voisi odottaa olevan tätä suurempi.

Samaan aikaan NFT-trendit Decentralandissa ja The Sandboxissa eivät ole olleet rohkaisevia. Kuten alla näkyy, näiden myyntien pohjahinta on laskenut sen jälkeen, kun se oli huipussaan aiemmin tänä vuonna. Pohjahinta määritellään NFT:n alhaisimmaksi hinnaksi kulloinkin. Sellaisenaan alhaisempi hinta on merkki siitä, että kysyntä on hieman rajallista.

Save

MANA- ja SAND-hinnat ovat laskeneet

Copy link to section

Todennäköinen syy siihen, miksi The Sandboxin ja Decentralandin toiminta on vähentynyt, on se, että niiden alkuperäiset tunnukset ovat kaatuneet. MANA kävi torstaina 0,28 dollarissa, mikä on 95 % alle kaikkien aikojen ennätyksensä.

Vastaavasti SAND-tokenin kauppa oli kaikkien aikojen alhaisimmillaan 0,28 dollarilla, mikä on 80 % ennätyskorkeutensa alapuolella. Siksi useimmat ihmiset, jotka ostivat NFT:itä näissä ekosysteemeissä tai voittivat palkintoja, ovat nähneet arvonsa romahtavan.

Useimpina aikoina lohkoketjusovellukset menestyvät hyvin kryptovaluuttojen nousussa ja päinvastoin. Esimerkiksi Bored Ape Yacht Clubin (BAYC) NFT:n pohjahinta on laskenut Ethereumin heikentyessä. Samoin kaikkien alustojen DeFi TVL laski kryptohintojen laskiessa.

Save

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.