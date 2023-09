Siirry Zimbabwen dollariin: myös nämä valuutat ovat siirtymässä kuiluun

Zimbabwen dollari tunnetaan valuuttana, joka romahti muutama vuosi sitten. Kuvista arvottomasta 10 biljoonasta Zimbabwen dollarista on tullut ikonisia vuosien varrella. Nyt, kun Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) ja raakaöljyn hinta elpyvät, myös muut valuutat kehittyneillä ja kehittyvillä markkinoilla ovat romahtamassa.

Argentiinan peso on romahtanut

Aloitetaan Etelä-Amerikasta, jossa Argentiinan peso on pudonnut ennätysmatalalle. Virallinen USD/ARS-vaihtokurssi on noussut yli 350:een, kun taas mustan pörssin kurssi on paljon korkeampi. Kuten kirjoitin äskettäin Argentiinan peso on romahtanut vuosia kestäneen valuutan painamisen ja laiminlyönnin jälkeen.

Valitettavasti tilanne ei parane pian. Ensinnäkin johtava presidenttiehdokas on luvannut dollarisoida talouden ja “polttaa” keskuspankin. Tämän seurauksena monet ihmiset ja yritykset ovat siirtyneet ulkomaan valuuttojen turvaan ennen vaaleja.

Afrikassa Nigerian naira putosi ennätysmatalalle 955:een mustilla markkinoilla ja 760:een virallisella kurssilla. Afrikan väkirikkain talous käy läpi lukuisia haasteita, mukaan lukien korkea inflaatio ja dollaripula. Perjantaina julkaistut tiedot osoittivat, että kokonaisinflaatio nousi elokuussa 25,8 prosenttiin elintarvikkeiden inflaation noustessa 29,34 prosenttiin.

Nigerian inflaatio oli nousussa jo ennen kuin hallitus päätti poistaa vuosia olleet bensiinituet. Nykyään nigerialaiset maksavat noin 0,81 dollaria litralta, mikä on ennätysten korkein taso.

Turkin liiran myynti jatkuu

Samaan aikaan Turkissa liira on ollut vahvassa vapaassa pudotuksessa vuosien ajan. USD/TRY-valuuttakurssi oli 26,98, 412 % vuoden 2019 alimman tason yläpuolella. Se on noussut lähes 2 000 % viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.

Turkin liiran romahdus johtuu Turkin tasavallan keskuspankin (CBRT) riippumattomuuden puutteesta. Presidentti Erdogan on vuosien ajan vaatinut alhaisia korkoja jopa korkean inflaation aikoina. Tuoreimmat tiedot osoittivat, että kokonaisinflaatio nousi elokuussa yli 50 prosenttiin.

Muita valuuttoja, jotka ovat siirtymässä kuiluun, ovat Pakistanin rupia, Kenian šillinki ja Libanonin punta. Analyytikot uskovat, että nämä valuutat voivat romahtaa edelleen tulevina kuukausina, kun Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) hyppäsi 105 dollariin ja raakaöljyn arvo yli 90 dollariin.

