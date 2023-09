Tui Groupin osakekurssi muodostaa kaksi laskevaa kuviota vastatuulen noustessa

Tuin (LON: TUI) osakekurssi on pudonnut ennätysmatalalle ja on noussut yhdeksi Lontoon huonoimmin menestyneistä osakkeista tänä vuonna. Se on pudonnut tänä vuonna yli 37 prosenttia FTSE 100:n ja FTSE 250:n indeksien jälkeen.

Kasvu jatkuu

Tui Group, Euroopan suurin lomakonserni, käy läpi merkittäviä vastatuulia, vaikka sen liiketoiminta kasvaakin. Yhtiö on hyötynyt alueen matkailualan kasvavasta kysynnästä, sillä useimmat maat ilmoittivat tänä vuonna turistien lisääntyneen.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että yhtiön liiketoiminta on hyvässä kasvussa. Se palveli yli 5,5 miljoonaa asiakasta ja lentoyhtiöiden käyttöaste nousi 93 prosenttiin. Sen liikevaihto nousi 5,3 miljardiin euroon ja tulos ennen korkoja ja veroja 169 miljoonaan euroon.

Segmenttikohtaisesti sen hotellien ja tulosten liiketulos nousi 113 miljoonaan euroon, kun taas risteilyt ja Tui Musement pysyivät ennallaan 13 miljoonassa eurossa. Mikä tärkeintä, Tui pyrkii vähentämään kokonaisvelkaansa korkojen noustessa. Se pienensi nettovelkaansa 1,1 miljardilla eurolla 2,2 miljardiin euroon.

Tui on lukuisten haasteiden edessä. Kuten IAG ja EasyJet, se näkee liiketoiminnan kustannusten nousun, kun energian hinta hyppää. Brent on noussut 93 dollariin, kun taas West Texas Intermediate (WTI) on noussut 90 dollariin.

Tui viihtyy alhaisen energian hintojen aikana. Ensinnäkin se kuluttaa paljon polttoainetta lento- ja risteilyliiketoimintaansa varten. Korkeammat energiahinnat yhdistettynä korkojen nousuun vaikuttavat negatiivisesti harkinnanvaraiseen kulutukseen.

Lisäksi Tui on kohdannut myös lentohäiriöiden ja kasvavan kilpailun haasteen alueella. Silti uskon, että Tui pystyy käsittelemään meneillään olevan vastatuulen ja palaamaan vakaalle voitolle. Tui on myös erittäin aliarvostettu, sillä kauppa käy PE-kertoimella 9.

Tuin osakekurssiennuste

Päiväkaavio näyttää, että TUI-osakkeen hinta on ollut vahvassa laskutrendissä viime kuukausina. Tämän laskun seurauksena se putosi avaintukeen 493 p:iin, joka on tämän vuoden toukokuun alimmillaan. Osakkeet ovat matkan varrella muodostaneet käänteisen kupin ja kädensijan kuvion. Hintatoiminta-analyysissä tämä kuvio on yleensä merkki siitä, että laskutrendi jatkuu.

Tui-varasto muodostaa nyt tämän kuvion kahvaosan. Se on myös alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon. Se on myös luonut pienen nousevan kiilakuvion. Siksi epäilen, että osakkeet jatkavat vastatuuleen lähitulevaisuudessa, ja seuraavaksi katsottava taso on 400p.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.