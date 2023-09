Bitcoinin puolittaminen on seitsemän kuukauden päässä, mutta onko se nousujohteinen?

Kun suljemme sivun kesällä ja siirrymme neljännelle vuosineljännekselle, horisontissa on jotain kasvavaa yhä lähelle: Bitcoinin puolittuminen. Bitcoinin paljon keskusteltu tarjontaleikkauksen neljäs iteraatio on määrä tapahtua huhtikuussa 2024.

Mikä on puolittaminen?

Copy link to section

Puolittamisen myötä lohkotuen määrä puolitetaan 6,25:stä 3,125 Bitcoiniin. Lohkotuki on olennainen osa Bitcoinin ympärillä olevaa kannustinrakennetta, ja kaivostyöntekijät luottavat siihen saadakseen palkkaa “vapaaehtoistyöstään” lohkoketjun ylläpidossa. Se on esiohjelmoitu jakamaan puoliksi 210 000 lohkon välein, mikä on suunnilleen sama kuin neljän vuoden välein.

Tällä tavalla Bitcoinin inflaatio puolittuu – aivan kuten se on ollut aiemminkin, jolloin ensimmäinen, toinen ja kolmas puolittumisaste tapahtuvat vastaavasti vuosina 2012, 2014 ja 2020.

Toinen tapa tarkastella tätä on se, että uusien Bitcoinien tarjonta markkinoilla vähenee neljän vuoden välein. 21 miljoonan Bitcoinin rajatulla tarjonnalla lopullinen puolittaminen tapahtuu vuonna 2140, jolloin tuki putoaa nollaan ja pelkät transaktiomaksut ylläpitävät verkkoa.

Save

Tämä tarkoittaa, että vaikka Bitcoin lanseerattiin vasta 15 vuotta sitten ja lopullinen toimituskatto on vielä jäljellä 117 vuotta, suurin osa koskaan olemassa olevista Bitcoineista on jo liikkeessä. 93 % tarkalleen.

Onko se nouseva Bitcoinille?

Copy link to section

Luultavasti yksi krypton keskustelunaiheista on Bitcoinin puolittumisen vaikutus hintaan. Tämä ei ole yllättävää kahdesta syystä. Ensimmäinen on, että kuten taloustiede 101 kertoo meille, hinta vastaa kysyntää ja tarjontaa; Jos tarjonta laskee, hinnan pitäisi nousta.

Toinen syy on alla oleva kaavio. Aiempien puolittumisten osalta Bitcoinin hinta on noussut nopeasti jokaisen kerran jälkeen (huomaa log-asteikko).

Tässä on kuitenkin syytä olla varovainen. Mainitsimme taloustieteen 101 aiemmin, mutta nyt on aika hypätä tilastoihin 101. Bitcoin on kokenut vain kolme puolittumista, mikä on aivan liian pieni otoskoko konkreettisten johtopäätösten tekemiseen.

Tätä käsitystä vahvistaa se, että itse asiassa otoskoko voi olla vielä pienempi. Ensimmäinen puolittaminen tapahtui vuonna 2012, jolloin Bitcoin oli vielä tuntematon määrä Internetin markkinaraon ulkopuolella. Jopa toisessa puolittamisessa, joka tapahtui vuonna 2016, Bitcoinilla käytiin kauppaa erittäin alhaisella likviditeetillä.

Viime vuosina kryptomarkkinat ovat muuttuneet täysin, ja omaisuusluokka on noussut varjoista valtavirtaan. Tämä on pidettävä mielessä, kun otetaan huomioon menneiden vuosien trendejä. Aiempi suorituskyky ei koskaan takaa tulevia tuloksia, mutta tämä on erityisen totta puhuttaessa Bitcoinista, joka on räjähtänyt näyttämölle nopeammin kuin mikään sitä ennen.

Jopa 2020-luvun puolittaminen, ehkä ensimmäinen, jossa Bitcoinia voitiin pitää vilpittömänä omaisuusluokkana, tapahtui kaikkien mustien joutsenten mustan joutsenen aikana, joka on nykyajan ennennäkemättömän laajuinen globaali pandemia. Se tapahtui rahan painamisen ja riskivarojen aggressiivisen hinnannousun keskellä.

Tämä vie meidät mukavasti seuraavaan kohtaan. Ehkä suurin syy siihen, miksi Bitcoinin puolittumisen vaikutusta arvioitaessa tulee olla varovainen, on se, että nämä tarjonnan leikkaukset ovat osuneet erittäin hyvin yhteen globaalien likviditeettisykleiden kanssa.

Seuraava Fidelityn kaavio osoittaa tämän hyvin. Kuinka voimme olla varmoja siitä, että puolittumiset vaikuttavat Bitcoinin hintaan, kun ne sopivat niin hyvin likviditeettisykleihin? Onko se vain onnellinen sattuma?

Save

Korostimme samanlaista kohtaa, kun puhuttiin “supersyklistä” pandemian aikana. Emme saa unohtaa, että Bitcoin lanseerattiin vasta vuonna 2009, ja genesis-lohko louhittiin kaksi kuukautta ennen osakemarkkinoiden pohjaa saman vuoden maaliskuussa.

Sen jälkeen tulivat historiallisen mittakaavan ja pitkäikäiset härkämarkkinat, joiden korot olivat lähellä nollaa ja täydellinen ympäristö riskiomaisuuksille. Bitcoin ei ollut koskaan aiemmin kokenut karhumarkkinoita laajemmassa taloudessa, mikä tarkoittaa, että meillä ei ollut aavistustakaan kuinka se käy kauppaa, kun se päivä koitti. Vuonna 2022 saimme tietää.

Kaikki tämä ei tarkoita, että Bitcoinin puolittumisilla ei olisi vaikutusta Bitcoinin hintaan. Tarjonnan yläraja ja ennalta määrätty uuden Bitcoinin julkaisun aikataulu ovat tärkeitä Bitcoinin perusperiaatteille. Se mahdollistaa sen analysoinnin makrotaloudellisen viitekehyksen kautta kultaan verrattuna ja tekee siitä niin kiehtovan tutkimisen.

Voi hyvinkin olla sattumaa, että puolittumiset ovat linjassa globaalien likviditeettisyklien kanssa. Asia on siinä, että meillä ei yksinkertaisesti ollut varmaa tietoa siitä, kuinka Bitcoin pärjäisi tiukassa rahataloudessa ennen viimeisiä 18 kuukautta.

Uuden tarjonnan vapauttamista leikataan edelleen, ja vaikka jotkut saattavat väittää, että se on hinnoiteltu, tämä on todella uusi omaisuus, jonka kaltaisia emme ole ennen nähneet, ja siksi emme voi myöskään kiistää tätä seikkaa varmasti.

Tämä on vain varoituksen sana, että vuodesta 2023 lähtien meillä ei ole tarpeeksi tietoa päätelläksemme tavalla tai toisella, herättääkö puolittaminen hintojen nousua. Loppujen lopuksi ihmiset ja siten markkinat voivat olla tunteita.

Mutta aika näyttää.

Save