14 miljardin dollarin markkina-arvo meemikolikoiden markkinoilla tänään on vaikuttava sektorille, joka oli lähes 0 dollaria ennen kuin viimeinen härkäsykli käynnistyi. Päivittäinen kaupankäyntivolyymi on yli 390 miljoonaa dollaria, ja listan kärjessä ovat Dogecoin, Shiba Inu ja Pepe.

Huipulle pyrkivä Memeinator, uusi meemimerkki, joka ei epäröi tuhota kaikkia heikkoja, sillä se muokkaa meemikolikon maailman tulevaisuutta. Tämä uusi aamunkoitto tulee “Judgment Dayn”, Memeinatorin ennakkomyynnissä, joka on nyt vain yhdeksän päivää.

Tarkemmin sanottuna tehtävä alkaa, kun alkuperäinen MMTR laskeutuu 27. syyskuuta.

“Judgment Day” tulee meemimaailmaan

Paluu tulevaisuudesta siivoamaan huijausprojektien aiheuttama sotku, jolla pyritään hyödyntämään viime vuosien vetovoimaa, on Memeinatorin ilmoittama tehtävä. Vaikka se hyödyntää meemihulluutta, joka toi DOGEN, SHIB:n ja PEPEn nykyiseen paikkaan, tavoitteena on ylittää ne täydellisen dominanssin keskellä.

Ennen kuin se tapahtuu, pienet rahakkeet putoavat ensin, kun tekoäly auttaa “terminaattoria” ottamaan tavoitteekseen yhden miljardin dollarin tavoitteellisen markkina-arvon. Tätä ennen on odotettu ennakkomyynti, johon Terminator 2:n fanit, krypto-harrastajat ja jalokivimetsästäjät pääsevät täältä.

Mikä on Memeinator?

Memeinator on meemikolikko, joka on suunniteltu tuomaan yhteisöönsä enemmän kuin pelkkä hype, joka on johtanut moniin nykyiseen meemimarkkinoiden listaukseen. Lupaavat MMTR:llä toimivaa merkkitaloutta ja hyödyntäen tekoälyä, joten haltijoilla on enemmän hallitsevaa alustaa, mukaan lukien peli.

Kuten projektin tiekartassa todettiin, tavoitteena on poistaa markkinoilta kaikki meemitarjonnan kannalta turha. Lohkoketjuteknologian lisäksi Memeinator hyödyntää tekoälyä Twitter API:n ja OpenAI-teknologian kautta. Nämä ovat työalustoja, jotka lisäävät Memeinatorin vetovoimaa projektina, joka keskittyy saavuttamaan realistisia tavoitteita sen sijaan, että valmistaisivat markkinoita niin paljon, ettei mitään toimita.

MMTR on ERC-20-token, jonka kokonaistarjonta on 1 miljardi – josta 62,5 % on varattu ennakkomyyntiin. Sijoittajilla on mahdollisuus ostaa MMTR:ää 29 vaiheessa, kun myynti alkaa 27. syyskuuta.

Toistaiseksi early birds liittyy odotuslistalle virallisen verkkosivuston kautta.

Kannattaako Memeinator ostaa tänään?

Kryptosektori itsessään sai tänään niin paljon huomiota, ja suurten sijoitusmarkkinoiden toimijoiden virta tilaan tuo uutta optimismia. Tunnelma kukoistaa spot-ETF-rahastojen mahdollisen hyväksymisen ympärillä Yhdysvaltain markkinoille, rakkauden kaskadi on virrannut meemikolikkomarkkinoille. Pääasiallinen meemin katalysaattori on kuitenkin hämmästyttävä tuotto, joka nähtiin, kun Pepen (PEPE) kaltaiset kappaleet tulivat markkinoille.

Monet pienikokoiset meemit nousivat PEPE:n rinnalla pilviin ja saavuttivat huippunsa huhti- ja toukokuussa useilla kolminumeroisilla nousuilla. Memeinator, joka näyttää jo merkkejä samankaltaisesta kehityksestä kuin Pepe, voi ohittaa kilpailijansa, koska analyytikot ennustavat alalle uusia raivoavia härkämarkkinoita.

Tekoälyn tehdessä raskaan työn MMTR:n markkinoinnissa tunneanalyysin avulla, virusympäristö saattoi nähdä merkkien nousevan huipulle. Ennakkomyynti tarjoaa varhaisille sijoittajille mahdollisuuden lisätä sijoituksiaan, jolloin he voivat saada hämmästyttäviä tuottoja.

Tämä ei johdu vain siitä, mitä Memeinator tarjoaa, vaan myös krypton ja tekoälyn odotettavissa olevaa vetovoimaa – kaksi vahvaa narratiivia tämän päivän sijoitusmaailmassa.

Lisätietoa hankkeesta ja ennakkomyynnistä voi lukea Memeinatorin sosiaalisen median kanavilla ja verkkosivuilla.

