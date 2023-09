Shiba Memu voisi hyötyä, jos Fed lopettaa koronnostonsa

Kryptovaluuttojen hinnat ovat nousseet muutaman viime kuukauden aikana. Bitcoin, joka nousi korkeimmalle 32 000 dollariin kesäkuussa, on vetäytynyt noin 26 000 dollariin, kun taas kaikkien kolikoiden markkina-arvo on pudonnut 1,08 biljoonaan dollariin. Pelon tunne on levinnyt markkinoille, ja pelko- ja ahneusindeksi on luisunut pelkoalueelle 45.

Shiba Memu voi hyvin

Huolimatta jatkuvasta tuhosta ja synkyydestä, Shiba Memulla, uudella meemikolikolla menee hyvin. Kehittäjät ovat keränneet yli 2,9 miljoonaa dollaria sen token-myynnissä. Tämä tekee siitä yhden tämän vuoden parhaiten menestyneistä token-myynnistä, koska se on jatkunut viime kuukausina. Voit ostaa Shiba Memun täältä.

Whitepaper-julkaisunsa mukaan Shiba Memu on kryptovaluutta, joka hyödyntää joitain markkinoiden suurimmista teemoista. Se on suunniteltu merkittäväksi toimijaksi meemikolikkoteollisuudessa, jonka arvo on nyt miljardeja dollareita. Alaa hallitsevat nyt Pepe, Shiba Inu ja Dogecoin kaltaiset.

Shiba Memu pyrkii myös hyötymään jatkuvasta tekoälyn (AI) virtauksesta. Monet analyytikot uskovat, että tekoälyteknologia häiritsee kaikkia toimialoja, mukaan lukien journalismi, markkinointi, autoteollisuus ja valmistus.

Shiba Memun teknologia, jota kehittäjät työskentelevät parhaillaan, hyödyntää useita teknologioita. Se käyttää esimerkiksi teknologioita, kuten Natural Language Processing (NLP), ennustava analyysi, personointi, tunteiden analysointi sekä kuvien ja videoiden personointi. Se käyttää tätä tekniikkaa oman markkinointisisältönsä kehittämiseen.

Shiba Memun haltijat hyötyvät myös ekosysteemin kasvaessa. He ansaitsevat rahaa esimerkiksi panostamalla, joka on prosessi, jossa ihmiset ansaitsevat rahaa pelkästään kryptovaluutan hallussapidosta. Joissakin tapauksissa kryptopanos voi ansaita sijoittajille yli 10 % vuotuista tuottoa.

Mikä tärkeintä, Shiba Memu -tokenien myynti on ainutlaatuinen siinä mielessä, että tokenin hinta nousee joka päivä. Kirjoitushetkellä Shiba Memu myi hintaan 0,02800 USDT. Hinta nousee sitten t 0,028225 USDT seuraavassa istunnossa. Tämä tarkoittaa, että alkuperäiset SHMU-ostajat ovat nähneet tokeneidensa hinnan hyppäävän jo ennen pörssilistausta.

Yhdysvaltain keskuspankin päätös edessä

Toinen Shiba Memun todennäköinen katalysaattori on Yhdysvaltain keskuspankki, joka tekee rahapoliittisen päätöksensä keskiviikkona. Tämä päätös tulee Yhdysvaltojen taloudelle vaikeana aikana.

Esimerkiksi UAW:n työntekijät ovat aloittaneet suuren lakon vaatien palkkojen korottamista. Analyytikot uskovat, että tämä lakko kestää muutaman viikon, mikä vaurioittaa Yhdysvaltain taloutta. Esimerkiksi RSM:n analyytikot huomauttavat, että kuukauden lakko vahingoittaa taloutta ~0,20 %. Bank of America analyytikot odottavat myös 0,1–0,2 prosentin iskun talouteen.

Samaan aikaan miljoonien amerikkalaisten on määrä alkaa maksaa opintolainojaan tämän kuun lopussa. Suurin osa heistä maksaa 200–300 dollaria ja saavuttaa yli 100 miljardia dollaria pelkästään ensimmäisenä vuonna.

Lisäksi tuoreet tiedot osoittivat, että työmarkkinat ovat heikentyneet. Työttömyysaste nousi elokuussa 3,8 prosenttiin, kun talous lisäsi 184 000 työpaikkaa. Myös Panaman kanavalla on suurin liikenneruuhka vuosiin. Kaikki nämä tekijät tarkoittavat, että Fed voi lopettaa korkojen nousun, mikä on myönteinen asia Shiba Memun kaltaisille kryptovaluutoille.

