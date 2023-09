SPDR Gold Trust (GLD) ETF lähestyy päähintaa, kun Yhdysvaltain velka saavuttaa 33 t dollaria

SPDR Gold Trustin (GLD) ETF:n hinta hyppäsi yli 0,60 % maanantaina, kun kauppiaat asettuivat uudelleen tulevaa Federal Reserve -päätöstä varten. Osakkeen hinta oli 180 dollaria, muutaman pisteen yläpuolella viime viikolla.

Federal Reserven päätös edessä

SPDR Gold Trust on maailman suurin kultaan keskittyvä ETF. Verkkosivustonsa mukaan rahastolla on hallussaan yli 880 tonnia kultaa, joiden arvo on yli 54,4 miljardia dollaria.

Rahasto tarjoaa sijoittajille parhaan tavan allokoida varoja kultaan ilman fyysisiä toimituksia. Koska sen omistus on kultaa, hinta reagoi metallin päivittäisiin liikkeisiin.

Kulta reagoi useisiin makrotapahtumiin. Ensinnäkin on meneillään meneillään oleva dollarin purkaminen, jossa maat, kuten Kiina, Saudi-Arabia ja Venäjä, vähentävät altistumistaan dollareille. Saudi-Arabia ja Kiina ovat leikanneet Yhdysvaltain valtion omistusosuutensa alimmilleen vuosiin.

Nämä maat reagoivat Yhdysvaltain hallituksen päätökseen sanktioida Venäjän keskuspankki Ukrainan sodan alkaessa. Samaan aikaan he reagoivat Yhdysvaltojen huimasti kasvavaan velkaan. Tuoreimmat tiedot osoittavat, että julkinen velka ylitti 3 biljoonaa dollaria maanantaina, ja analyytikot uskovat trendin jatkuvan.

Epäilen, että velka nousee yli 50 biljoonaan dollariin lähivuosina. Sellaisenaan ollaan huolissaan siitä, pystyykö Yhdysvallat maksamaan takaisin velkansa tulevaisuudessa korkojen noustessa.

Seuraava tärkeä katalysaattori SPDR Gold Shares Trustille on Fedin päätös. Ekonomistit uskovat, että Fed päättää pitää korot ennallaan tulevassa kokouksessa.

Kullan keskeinen riski on se, että Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) on noussut korkeimmalle tasolle vuosiin. Jotkut sijoittajat ovat kääntyneet likvideihin Yhdysvaltain dollarin rahamarkkinarahastoihin (MMF), joiden tuotto on yli 5,50 %.

GLD ETF:n osakekurssiennuste

SPDR Gold Trust on ollut tiukalla vaihteluvälillä muutaman viime kuukauden aikana. Se putosi toukokuun 191,06 dollarista nykyiseen 180 dollariin. Rahasto on muodostanut symmetrisen kolmiokuvion, joka näkyy mustalla. Se värähtelee myös 25 päivän ja 50 päivän liukuvassa keskiarvossa.

Mikä tärkeintä, kolmiokuvio on lähestymässä yhtymätasoaan, mikä tarkoittaa, että murtuminen tai hajoaminen on tapahtumassa. Siksi tärkeimmät katsottavat tuki- ja vastustasot ovat 174,80 dollaria (alhaisin 21. elokuuta) ja 191,06 dollaria (yli vuodelta 1999).

