USD/CHF ennuste: signaali ennen Fedin ja SNB:n korkopäätöksiä

USD/CHF- valuuttakurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime viikkoina. Sen kaupankäynti oli 0,8955:ssä, korkeimmalla tasolla sitten heinäkuun 6. päivän. Se on noussut yli 4,8 prosenttia tämän vuoden alimmalta tasolta.

SNB ja Federal Reserve päätös

USD/CHF-pari on valokeilassa lähiviikkoina, kun sijoittajat pohtivat öljyn hinnannousua ja tulevaa Federal Reserven ja Sveitsin keskuspankin (SNB) päätöstä. Molemmat pankit antavat päätöksensä keskiviikkona ja torstaina.

Nämä tapaamiset tulevat tärkeänä aikana maailmantaloudelle. Varakkaiden maiden klubi OECD varoitti tiistaina antamassaan raportissa, että talouden hidastuminen jatkuu tänä vuonna.

Samaan aikaan raakaöljyn hinta on ollut vahvassa nousutrendissä. Brent, maailmanlaajuinen vertailuindeksi, nousi 95 dollariin, kun taas West Texas Intermediate (WTI) on noussut yli 93 dollariin. Siksi on todennäköistä, että viimeaikainen inflaation lasku hellittää lähikuukausina.

Ekonomistit odottavat, että keskuspankki eroaa Euroopan keskuspankista (EKP), joka nosti ohjauskorkoa 0,25 prosenttia viime viikolla. Kuten kirjoitin täällä , analyytikot uskovat, että Fed päättää jättää korot ennalleen ja viittaa lisää korotuksiin tulevaisuudessa.

Viime viikolla julkaistut tiedot osoittivat, että Yhdysvaltain inflaatio elpyi elokuussa. Nimenomaan korko nousi elokuussa 3,7 prosenttiin edellisen kuukauden 3,2 prosenttiin.

Toisaalta myös Sveitsin keskuspankin odotetaan nostavan korkoja vielä kerran. Ekonomistit ovat hinnoitelleet 0,25 prosentin korotuksen, mikä nostaa ne usean vuoden korkeimmalle 2 prosentille. Sveitsin inflaatio oli elokuussa 1,5 %.

USD/CHF tekninen analyysi

Päiväkaavio näyttää, että USD:n ja CHF:n välinen vaihtokurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime viikkoina. Se on noussut heinäkuun alimmasta 0,8548:sta lähes 0,900:aan. Kun se hyppäsi, pari nousi tärkeän vastustason yläpuolelle 0,8816:ssa, alimmalle tasolle 4. toukokuuta.

Pari on muodostanut nousevan kanavan, joka näkyy oranssina. Se on myös ylittänyt 23,6 % Fibonacci Retracement -tason. Lisäksi pari on noussut yli 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA).

Siksi parin näkymät ovat nousujohteiset, ja seuraava avaintaso on 38,2 %:n palautuspisteessä 0,9200:ssa. Vaihtoehtona on, että USD/CHF-pari perääntyy ja testaa tuen uudelleen 0,8816:ssa.

