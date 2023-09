USD/TRY: Turkin liira nukkuu ja odottaa Fedin, CBRT:n päätöksiä

USD/TRY -valuuttakurssi oli konsolidaatiovaiheessa, kun kauppiaat odottivat tulevaa Fedin ja CBRT:n korkopäätöstä. Parin kauppa käy 27:ssä, muutaman pisteen alle kaikkien aikojen ennätyksensä. Se on noussut yli 46 prosenttia tämän vuoden alimmalta tasolta.

CBRT:n ja Fedin päätökset

Copy link to section

USD/TRY-pari on valokeilassa, kun Federal Reserve ja CBRT tekevät korkopäätöksensä. Yksimielinen näkemys on, että Fed jättää korot ennalleen 5,25–5,50 prosentin välillä. Se viittaa myös ainakin yhteen lisävaellukseen myöhemmin tänä vuonna.

Fed käsittelee sekalaisia signaaleja. Inflaatio on noussut voimakkaasti viime kuukausina raakaöljyn hinnannousun myötä. Brent on noussut 95 dollariin ja on merkkejä siitä, että se voi saavuttaa 100 dollaria. Goldman Sachsin analyytikot uskovat, että nousua on enemmän.

Samaan aikaan miljoonien amerikkalaisten on määrä aloittaa opintolainan maksut uudelleen. Lisäksi Panaman kanavalla on pitkä ruuhka, kun autotyöntekijät ovat lakossa, jolla ei ole loppua näkyvissä. Siksi taukoa tarvitaan, jotta pankki voi arvioida talouden tilaa.

Save

USD/TRY-vaihtokurssi reagoi myös tulevaanCBRT-päätökseen. Useimmat ekonomistit odottavat pankin jatkavan korkojen nostamista tulevassa kokouksessa. Se nousee 25 prosentista 30 prosenttiin, mikä on korkeampi kuin toukokuun alin 8,50 prosenttia.

CBRT on nostanut korkoja viime kuukausina torjuakseen inflaatiota. Tuoreet tiedot osoittivat, että kuluttajainflaatio nousi elokuussa lähes 50 prosenttiin. Korkeammat korot auttavat alentamaan inflaatiota vähentämällä kysyntää ja lisäämällä käteisen houkuttelevuutta.

USD/TRY tekninen analyysi

Copy link to section

Save

Turkin liira on ollut vapaassa pudotuksessa jo vuosia ja on nyt lähellä ennätyksellistä 27,26:ta. Pari pysyy kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella ja on löytänyt vahvan vastuspisteen kaikkien aikojen huipussaan. Mikä tärkeintä, se ei ole reagoinut CBRT:n ja Fedin aikaisempiin toimiin.

Siksi parin näkymät ovat neutraalit ja nouseva harha. Seuraava katsottava avaintaso on psykologisella tasolla 28-vuotiaana. Vaihtoehtoinen skenaario on, että pari putoaa psykologiselle tasolle 26.

Save