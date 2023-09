Jasmy Coinin hinta pomppii avoimen koron, long/short -suhteen noustessa

Jasmy Coinin hinta uhmasi vakavuutta torstaina, kun huolet haukkamaisesta Federal Reserveistä jatkuivat. Pienikorkoinen kolikko hyppäsi korkeimmalle 0,0038 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten syyskuun 9. päivän. Se nousi, vaikka Bitcoinin hinta laski alle 27 000 dollarin ja Yhdysvaltojen ja Euroopan osakkeet laskivat.

On epäselvää, miksi Jasmy-merkki palautui perjantaina, vaikka huoli haukkamaisesta Fedistä säilyi. Keskiviikon päätöksessään pankki päätti pitää korot ennallaan 5,25–5,50 prosentissa. Haukkamaista taukoa seurasi kuitenkin pistekaavio, joka ennusti uutta koronnostoa myöhemmin tänä vuonna.

Katsaus futuurimarkkinoihin osoitti, että Jasmyn avoin korko hyppäsi yli 9,25 miljoonaan dollariin, korkeimmalle tasolle sitten elokuun 14. päivän. Se kasvoi lähes 80 % viimeisen 24 tunnin aikana. Suurin osa tästä kiinnostuksesta oli Binancelta, jota seurasivat Bybit, Bitget ja Kraken.

Jasmy avoin kiinnostus

Avoin futuurikorko on tärkeä mittari rahoitusmarkkinoilla, koska se heijastaa kauppiaiden hallussa olevien futuurisopimusten määrää. Näitä sopimuksia ei ole suljettu, päättynyt tai käytetty. Korkeampi futuurikorko on nouseva asia kryptovaluutoille ja muille omaisuuserille.

Ensinnäkin futuurisopimukset ovat rahoitusjohdannaisia, joissa ihmiset sopivat ostavansa tai myyvänsä omaisuuden tiettynä tulevana päivänä tietyllä hinnalla. Ero futuurien ja optioiden välillä on, että optioissa kauppiailla ei ole velvollisuutta jatkaa kauppaa.

Toinen positiivinen asia Jasmylle on, että sen long/short -suhde on ollut nousussa. Suhde laski 0,583:een tiistaina ja on nyt hypännyt 0,9186:een. Tämä tarkoittaa, että enemmän sijoittajia on pitkä kolikko.

Jasmy pitkä/lyhyt suhde

