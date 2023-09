Crypto-omaisuudenhoitaja CoinShares lanseeraa hedge-rahastoratkaisun yhdysvaltalaisille sijoittajille

Tunnettu kryptosijoitusyhtiö CoinShares julkisti hedge-rahastoratkaisun yhdysvaltalaisille asiakkaille 22. syyskuuta. Yrityksen tulo Yhdysvaltojen markkinoille tapahtuu, kun alueella koetaan kovenevaa sääntelypainetta.

Uusi segmentti, CoinShares Hedge Fund Solutions, pyrkii tyydyttämään kryptotuotteiden, mukaan lukien Bitcoinin kaltaisten omaisuuserien, kasvavan kysynnän. Uuden divisioonan johtaja Lewis Fellas totesi,

“Tämä uusi CoinShares-divisioona on vastauksemme aktiivisesti hallittujen ratkaisujen kasvavaan kysyntään tämän omaisuusluokan navigoimiseksi. CoinShares on inspiroinut vuodesta 2016 lähtien siirtymään kryptovarallisuuden hallintaan, joten on kunnia johtaa tätä uutta divisioonaa, jota tukee joukko kvantteja, kauppiaita ja kehittäjiä. Tiimimme kokemus ja syvä asiantuntemus digitaalisista resursseista muodostavat perustan tuotteille, joita tuomme markkinoille. Miksi tämä on tärkeää? No, yhdistämme perinteiset institutionaaliset sijoittajat digitaalisen omaisuuden dynaamiseen maailmaan. Rakennamme siltaa.”

CoinSharesin hedge-rahasto sisältää erilaisia kryptovaluuttasijoitustuotteita, jotka on suunnattu yhdistämään perinteiset sijoittajat digitaalisten omaisuuserien markkinoille. Tiedotteessa korostettiin useita yhdysvaltalaisille sijoittajille tarkoitettuja tuotteita, jotka kattavat beta-, äly-beta- ja puhtaan alfan.

Save

“Hedge Fund Solution pyrkii tarjoamaan sijoittajille yhden luukun heidän kryptosijoitustarpeisiinsa.”

Samaan aikaan yhtiön tytäryhtiö ja Yhdysvalloissa lisensoitu välittäjä CoinShares Capital markkinoi uusia tuotteita kelpoisille sijoittajille.

Yhdysvaltain sääntelymaisema

Copy link to section

CoinShare Hedge Fund Solution on tiukennetun sääntelyvalvonnan keskellä Yhdysvalloissa. Johtavat pörssit Coinbase ja Binance ovat kamppailleet sen jälkeen, kun Securities and Exchange Commission haastoi ne oikeuteen lisensoimattomien arvopapereiden myynnistä.

Samaan aikaan epäselvä krypto- sääntelykehys on pakottanut monet yritykset poistumaan Yhdysvalloista. Esimerkiksi pörssi Bittrex keskeytti toimintansa Yhdysvalloissa kiihtyneen tarkastelun keskellä. Siitä huolimatta lakimies Frank Gilligan korosti, kuinka uudet yhteisöt voivat noudattaa SEC:n lakeja.

Save

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.