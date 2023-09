Bitcoinin (BTC) tapaus ~61 % kaatumisesta huolimatta

Bitcoinin (BTC) hinta on käynyt läpi karkean korjauksen viimeisen kahden vuoden aikana. Saavutettuaan huippunsa lähellä 68 000 dollaria vuonna 2022, Bitcoin on pudonnut ~ 61 % nykyiseen ~ 26 000 dollariin. Muut kryptovaluutat, kuten Avalanche, Solana ja Algorand, ovat menestyneet huonommin. Bitcoiniin sijoittamista vuonna 2023 voidaan silti perustella.

Bitcoin on kohdannut vastatuulen

Bitcoinin hinta on ollut huono sijoitus ihmisille, jotka ostivat sen korkeimmalla tasolla. Se on kuitenkin ollut suuri voimavara ihmisille, jotka ovat sijoittaneet siihen sen perustamisesta vuonna 2009 lähtien. Bitcoin on noussut yli 8 000 % joulukuusta 2014 lähtien, kun taas S&P 500 ja kulta ovat nousseet vastaavasti ~108 % ja ~65 %.

Bitcoin on kohdannut useita vastatuulia vuosien varrella. Ensin oli tunnettu Mt.Goxin, silloisen johtavan kryptopörssin, romahdus . Se on selvinnyt myös muista tunnetuista romahduksista, kuten FTX, Terra, Celsius, Voyager Digital ja Three Arrows Capital.

Toiseksi Bitcoin on kohdannut myös sääntelyhaasteita. Kiina on kieltänyt Bitcoinin ja muut kryptovaluutat. Yhdysvalloissa Securities and Exchange Commission (SEC) on myös nostanut lukuisia oikeusjuttuja haastaakseen alan huipputoimijoita.

Viimeksi virasto nosti kanteet Binancea ja Coinbasea vastaan. Se on myös vastustanut liikkeitä Bitcoinin valtavirtaan hyväksymällä spot-ETF:itä. Tällaiset rahastot lisäisivät suurten institutionaalisten sijoittajien sijoituksia.

Kolmanneksi ja mikä tärkeintä, Bitcoin kohtaa korkeiden korkojen haasteen. Federal Reserve on jo nostanut useita korkoja, mikä on nostanut korot korkeimmalle tasolle yli kahteen vuosikymmeneen.

Bitcoinin tapaus

Viimeaikaisista haasteista huolimatta pitkäaikaisille sijoittajille on edelleen syytä sijoittaa Bitcoiniin.

Ensinnäkin pitkäaikaiset Bitcoinin haltijat ovat edelleen optimistisia kolikon suhteen. Ketjun tiedot osoittavat, että näillä haltijoilla on yli 14,6 miljoonaa Bitcoinia, mikä edustaa yli 75 prosenttia tarjonnasta. Tämä tarkoittaa, että suurin osa viimeaikaisesta heilahtelusta on aiheutunut vähemmistöjen omistajista.

The percentage of Bitcoin's supply held by long-term holders is quietly about to break its all-time high of 76% pic.twitter.com/p9lIhXc3CA — Will Clemente (@WClementeIII) September 18, 2023

Toiseksi Bitcoin on jo kestänyt niin monia myrskyjä viimeisen vuosikymmenen aikana, vaikka suuria institutionaalisia sijoittajia ei olekaan. Kuten mainittiin, se on selvinnyt romahduksista, kuten Mt.Gox, FTX ja Terra. Se menestyi myös Covid-19-pandemian aikana, joka on nykyajan suurin musta joutsentapahtuma.

Kolmanneksi, ja mikä tärkeintä, Bitcoin näyttää menestyvän hyvin korkean koron ympäristössä, jossa olemme. Korot ovat jo hypänneet nollasta, missä ne olivat yli vuosikymmenen, 5,5 prosenttiin. Ja Federal Reserve uskoo, että ne saavuttavat huippunsa 5,75 prosentissa.

Korot eivät ole olleet näin korkeat yli 20 vuoteen. Tämän seurauksena rahamarkkinarahastojen tuotot ovat nousseet lähes 6 prosenttiin, mikä tekee käteisestä varsin houkuttelevan. Tästä huolimatta Bitcoin on jo hypännyt viime vuoden alimmalta 15 000 dollarista yli 26 000 dollariin.

Mikä tärkeintä, Bitcoinin arvo on edelleen yli 565 miljardia dollaria. Jos se olisi yritys, Bitcoinin markkina-arvo olisi maailman 10. suurin yritys. Se olisi suurempi kuin Eli Lilly, Visa, UnitedHealth, Exxon ja TSMC.

Selvyyden vuoksi Bitcoin on edelleen riskialtis sijoitus, kuten olemme nähneet sen historiallisesta volatiliteetista. BTC on kuitenkin ylittänyt monien ihmisten odotukset viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja mikä tärkeintä, Bitcoin ei ole vielä pudonnut nollaan, kuten monet tunnetut sijoittajat, kuten Charlie Munger ja Warren Buffett, ennustivat muutama vuosi sitten.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.