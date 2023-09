Kryptovaluutat osoittavat hitaasti joustavuutta vaihtelevista markkinanäkymistä huolimatta. Shiba Memun (SHMU) ennakkomyynti ylitti 3,183 miljoonan dollarin rajan. Samaan aikaan riskinotto-tunne häiritsee Bitcoin-sijoittajia vähemmän. Suurin kryptovaluutta piti yli 26 000 dollaria viikonloppuna, vaikka se oli hieman jäähtynyt.Vahvuuksia ovat positiiviset ja lisäävät riskiomaisuuden kysyntää. Mutta kuinka houkutteleva Shiba Memu, itsensä julistautunut markkinointiguru, on valmis ottamaan vastaan meemikollegansa? Tarkemmat tiedot projektin ennakkomyynnistä ja tokenin ostamisesta saat täältä.

Bitcoinin pitkäaikainen omistus lähellä kaikkien aikojen ennätystä

Osa syy siihen, miksi Bitcoin kohauttaa olkiaan karhujen takia, on kasvanut kiinnostus pitkäaikaisten sijoittajien (hodlers) keskuudessa. Uusimpien tietojen mukaan pitkäaikaisten sijoittajien hallussa olevien tokenien määrä on lähes kaikkien aikojen ennätys. Hodling on positiivinen indikaattori, koska sitä on aiemmin käytetty kryptomarkkinoiden tilan ennustamiseen.

Hodlerit pitävät Bitcoinejaan markkinoiden pohjan aikana ja odottavat voimakkaita liikkeitä. Pitkän aikavälin pitoa tapahtuu myös sen jälkeen, kun karhumarkkinat ovat liioitelleet. Sijoittajat, jotka ovat vakuuttuneita siitä, että markkinat ovat pohjalla, eivät halua myydä. He odottavat tekevänsä voittoa, kun markkinat kääntyvät nousuun.

Vaikka on liian aikaista ennustaa nousevia Bitcoin-markkinoita, pitkäaikainen omistus viittaa tunteiden muutokseen. Tämä tarkoittaa, että voi olla kysymys siitä, milloin ennen kuin Bitcoin nauttii vahvoista voitoista ja lisää riskiä.

Shiba Memu: täydellinen sijoitus vuodelle 2024?

Sijoituksen valinnassa on sijoittajan valinta. Mutta meemiomaisuusinvestoinneissa mahdollisuudet korkeisiin voittoihin ovat muiden näkökohtien joukossa etusijalla.

Shiba Memua on mainostettu tulevaisuuden meemiprojektina. Tekoälyn avulla itsensä markkinoinnissa projekti pyrkii tulemaan kestäväksi vangitsemalla meemitrendejä. Shiba Memu voi luoda oman PR:n, aloittaa markkinointitoimenpiteen ja vastustaa koirakilpailijoitaan.

Meemi kryptovaluuttana Shiba Memu pyrkii myös ratsastamaan olemassa olevalla manialla ja vimmalla tullakseen suosituksi. Se seuraa sosiaalisilta alustoilta parhaita luovia ideoita mainonnassa ja tuottaa niitä paremmin. Kyky antaa Shiba Memun luoda oman hypensä, eikä se tarvitse vaikuttajia saadakseen vetovoimaa.

Shiba Memun tekoälysovellus tekee siitä potentiaalisen sijoituksen vuodelle 2024, kun token on listattu. Shiba Memu voisi jäljitellä edeltäjiensä meemejä ja saada huomattavaa tuottoa. Mahdollisuudet ovat myös korkeat, kun tekoälysovellus löytää lisää käyttötapauksia ja Shiba Memu tulee tehokkaaksi.

Onko Shiba Memu hyvä sijoitusmahdollisuus?

On useita syitä, miksi Shiba Memun kaltaiseen spekulatiiviseen omaisuuteen sijoittaminen on järkevää. Ensinnäkin se tarjoaa vahvan vaihtoehdon meemi kryptovarallisuuksilleen. Tekoäly kasvaa nopeasti ja ansaitsee tunnustusta monilla aloilla, joista yksi on krypto. Tekoälyn käyttö voisi mahdollistaa Shiba Memun sensaatiomaisen kryptoprojektin, jolla on suuria hyötyjä tulevaisuudessa.

Sijoittajat olisivat myös innoissaan siitä, että Shiba Memu debytoi, kun muu sektori on likaista. Bitcoinin pitkän aikavälin omistuksen paranemisen myötä omaisuudet voivat muuttua parempaan suuntaan. Kun Shiba Memu debytoi pörsseissä vuonna 2024, parantunut ilmapiiri voisi hyödyttää merkkiä.

Shiba Memun sosiaalinen dynamiikka on toinen apuväline. Projektissa on tekoälyn kojelauta reaaliaikaisia päivityksiä ja yhteyksiä varten. Sosiaaliset ominaisuudet eivät ainoastaan anna sijoittajille valtaa, vaan tekevät myös Shiba Memun suositun. Tämä lisää hyödyllisyyttä ja tokenin mahdollisuuksia räjähdysmäisesti arvossaan.

Pitäisikö sinun ostaa Shiba Memu ennakkomyynnistä?

Shiba Memu tarjotaan alennuksella ennakkomyynnistä. Tokenin hinta nousee joka päivä klo 18.00 GMT. Tämä tarkoittaa, että ostaminen nyt on parempi. SHMU tarjoaa korkean tuoton varhaisille sijoittajille, jotka saavat arvokkaita tokeneita ennakkomyynnin päätyttyä. Ennakkomyynnissä ostaminen hyödyttää myös mahdollisia alkuperäisiä hintavoittoja, kun token debytoi pörsseissä.

