Tronin (TRX) hintaennuste DeFi-ekosysteemibuumin jatkuessa

Tronin (TRX) hinta jatkoi merkittävää nousuaan perjantaina, kun kolikon kysyntä hyppäsi. Se hyppäsi 0,090 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten heinäkuun 22. päivän. Se lähestyy vuoden tähän mennessä ollut korkeinta 0,094 dollaria, mikä tekee siitä yhden tämän vuoden parhaiten suoriutuvista suurista kryptovaluutoista.

Tron DeFi TVL saavuttaa ennätyksen

Tron on menestynyt muita kryptovaluuttoja paremmin DeFi-ekosysteeminsä vahvan suorituskyvyn ansiosta. DeFi Llaman tiedot osoittavat, että Tronin DeFi-kokonaisarvo lukittu (TVL) on noussut ennätyskorkeaksi yli 6,8 miljardiin dollariin. Tron aloitti vuoden yli 4,7 miljardin dollarin TVL: llä.

Sen ekosysteemin lähempi tarkastelu osoittaa, että tätä kasvuaohjaa JustLend, lainaus- ja lainausprotokolla. Verkon TVL on noussut yli 30 % viimeisen 30 päivän aikana ja on nyt yli 4,7 miljardia dollaria. Muita suuria toimijoita ekosysteemissä ovat stUSDT ja JustStables, joiden TVL on yli 1,7 miljardia dollaria ja 1,54 miljardia dollaria.

Muut tiedot osoittavat, että Tron on alan aktiivisin kryptovaluutta. Sen stabiilien kolikoiden arvo on yli 44,5 miljardia dollaria, kun taas aktiivisten käyttäjien määrä ekosysteemissä on noussut yli 1,47 miljoonaan. Sitä vastoin verkkojen, kuten Ethereumin ja BNB Chainin, käyttäjäkunta on huomattavasti pienempi.

Tron on menestynyt hyvin myös vuonna 2022 lanseeratun USDD:n, vakaan kolikon, vahvan kehityksen ansiosta. Stablecoin on säilyttänyt kiinnityksensä ylivakuusstrategian ansiosta.

Mikä tärkeintä, TRX-hinta on noussut kryptomarkkinoiden vahvan suorituskyvyn vuoksi. Bitcoin on noussut 27 000 dollariin, kun taas XRP nousi 0,052 dollariin.

Tronin hintaennuste

Päiväkaavio näyttää, että TRX-hinta on ollut nousussa muutaman viime kuukauden aikana. Tron on kääntänyt tärkeän vastustason 0,085 dollariin, korkeimmalle pisteelle heinäkuun 28. päivänä. Se on myös muodostanut vihreällä näkyvän nousevan kanavan.

Tron on hypännyt 25 päivän ja 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja stokastinen oskillaattori (SO) ovat siirtyneet yliostetun tason yläpuolelle. Siksi kolikon näkymät ovat nousujohteiset, ja seuraava taso on 0,10 dollaria. Tämän kaupan stop-loss on 0,085 dollaria.

