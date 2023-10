Kryptovaluutat ovat olleet syyskuun kestävimmät varat, kun pelon tunne levisi rahoitusmarkkinoilla. Yhdysvalloissa keskeiset indeksit, kuten Dow Jones, Nasdaq 100 ja Russell 2000, putosivat alimmilleen kuukausiin. Samoin pelko- ja ahneusindeksi putosi alimmalle tasolle kuukausiin.

Markkinariskit kasvoivat syyskuussa

Bitcoin putosi usean kuukauden alimmalle tasolle 24 800 dollariin syyskuussa, ja se nousi takaisin yli 27 000 dollariin. Muut suositut kolikot, kuten Tron, Chainlink ja Loom Network, ovat hypänneet korkeimmalle tasolle kuukausiin.

Mielenkiintoista on, että tämä elpyminen tapahtui samassa kuussa, kun Federal Reserve sitoutui jatkamaan korkojen nostamista. Jos näin tapahtuu, se nostaa korot 5,75 prosenttiin, mikä on korkein taso yli kahteen vuosikymmeneen. Asuntolainojen korkojen lähestyessä 8 %:a talouden tilaan liittyy riskejä.

Markkinoilla on muita mahdollisia riskejä. Ensinnäkin Yhdysvallat on menossa hallituksen sulkemiseen, joka voi kestää muutaman viikon. Goldman Sachsin analyytikot uskovat, että sulkeminen tuhoaa 0,2 prosenttia taloudesta jokaista jatkuvaa viikkoa kohden.

Toiseksi autotyöntekijät ovat edelleen laajassa lakossa, joka voi kestää muutaman kuukauden. Analyytikot uskovat, että tämä lakko johtaa myös talouden huomattavaan hidastumiseen. Autoteollisuuden ja sen arvoketjun osuus taloudesta on ~4 %.

Lisäksi Yhdysvalloissa on inflaatioriskejä, koska raakaöljyn hinnat nousivat. Tuoreimmat tiedot osoittivat, että kuluttajahintaindeksi (CPI) nousi heinäkuun 3,2 prosentista elokuun 3,7 prosenttiin. Tämä trendi todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun bensiinin hinnat ovat lähellä 4 dollarin avaintasoa.

Siksi oli melko yllättävää, että Bitcoin ja muut kryptovaluutat menestyivät, kun markkinat kohtasivat nämä riskit. Sitä vastoin joukkovelkakirjalainojen myynti jatkui työntäen tärkeimmät ETF:t, kuten TLT, BND ja VGLT, alimmalle tasolleen vuosiin, kuten kirjoitin täällä .

Shiba Memu -merkkien myynti jatkuu

Samalla on myös yllättävää, että Shiba Memu jatkoi token-myyntiään tässä kuussa. Sen verkkosivuilla olevat tiedot osoittavat, että kehittäjät keräsivät yli 3,3 miljoonaa dollaria sijoittajilta, kun rahakkeiden myynti lähestyy loppuaan.

Rahat kerättiin, kun sijoittajat olivat edelleen innostuneita merkistä ja kasvavista meemikolikoista ja tekoälytrendeistä. Yksi kuukauden suurimmista tekoälyuutisista oli Amazonin päätös sijoittaa Anthropiciin.

Ensinnäkin Shiba Memu on tuleva meemikolikko, joka yhdistää sen AI-ominaisuudet. Sen tavoitteena on hyödyntää kahta kasvavaa teemaa markkinoilla. Olemme esimerkiksi nähneet, että Bonkin ja Pepen kaltaiset avaimet on lanseerattu onnistuneesti. Kehittäjät sisällyttävät useita ominaisuuksia, kuten Neural Language Processing (NLP) ja lineaarisen regression parantaakseen sen hyödyllisyyttä. He toivovat myös, että siitä tulee itsemarkkinointikoneisto. Voit ostaa Shiba Memu -tokenin täältä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.