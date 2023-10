Solanan hinta nousee, kun avoin korko nousee ennen SBF:n oikeudenkäyntiä

Solanan (SOL) hinta jatkoi nousuaan maanantaina, kun markkinoilla levisi ahneus. Kolikko nousi maanantaina korkeimmilleen 24,47 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten elokuun 15. päivän. Se on noussut yli 39 prosenttia tämän kuun alimmalta tasolta.

SOL:n avoin korko nousee

Solanan hinta on ollut vahvassa nousutrendissä viime viikkoina, kun tokenin kysyntä on hypännyt. Samaan aikaan futuurimarkkinoiden tiedot osoittavat, että Solanan avoin kiinnostus on hypännyt viime päivinä.

Avoin korko nousi maanantaina 328 miljoonaan dollariin, korkeimmalle tasolle sitten tämän vuoden elokuun 15. päivän. Se on saavuttanut huippunsa alimmasta 209 miljoonasta dollarista syyskuun 2. päivänä. Suurin osa tästä avoimesta kiinnostuksesta on Binancessa, ja se on noussut yli 132,9 miljoonaan dollariin. Sitä seuraa Bybit. OKX, Bitget ja dYdX.

Avoin kiinnostus on tärkeä sijoittajien ja kauppiaiden havaitsema mittari. Se on luku, joka osoittaa jäljellä olevien johdannaissopimusten lukumäärän omaisuuserästä, jota ei ole suoritettu. Korkeampi luku on yleensä positiivinen merkki.

Solanan hinta on hypännyt ennen tulevaa Sam Bankman-Friedin kokeilua, josta kirjoitin täällä . Kokeilu on tärkeä Solanalle, koska se oli yksi FTX:n ja Alameda Researchin suurimmista omistuksista. FTX harkitsee likvidoimaan osan likvideistä varoistaan, mukaan lukien Solana, koska se pyrkii maksamaan takaisin asiakkailleen.

Samaan aikaan Solanan hinta on noussut, kun DeFi:n kokonaisarvo lukittu (TVL) on noussut jyrkästi viime kuukausina. TVL on noussut yli 1,15 miljardiin dollariin viime kuukausina. Vakaiden kolikoiden arvo ekosysteemissä on yli 1,58 miljardia dollaria. Ekosysteemin suurimmat omaisuuserät ovat SPL Governance, Streamflow, Marinade Finance ja Lido.

Mikä tärkeintä, Solanan hinta nousi sen jälkeen, kun Washington hyväksyi lyhyen aikavälin menolain, joka esti hallituksen sulkemisen.

Solanan hintaennuste

Päivittäinen kaavio osoittaa, että SOL-hinta on tehnyt vahvan paluun pudottuaan alimmilleen 17,23 dollariin syyskuun 11. päivänä. Se oli huipussaan 24 dollarissa, korkeimmalla tasolla sitten elokuun 15. päivän. Kolikko on hypännyt yli 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA), kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on hypännyt yliostetulle tasolle 80.

Siksi Solanan näkymät ovat nousujohteiset, ja seuraava taso on 26,15 dollaria, korkein piste tammi-, maalis- ja huhtikuussa. Siirtyminen tämän vastuksen yläpuolelle näkee sen hyppäävän korkeimmalle 32,32 dollariin (14. heinäkuuta).

