NZD/USD muodostaa laskevan lipun ennen RBNZ-korkopäätöstä

NZD/USD- valuuttakurssi putosi toista päivää peräkkäin, kun sijoittajat pohtivat Yhdysvaltain joukkovelkakirjalainojen tuottojen nousua ja tulevaa RBNZ-päätöstä. Pari vetäytyi alimmalle tasolle 0,5893, muutaman pisteen alle viime viikon korkeimman 0,6055:n.

RBNZ:n korkopäätös

NZD/USD-pari jatkoi myyntiään, kun huoli Yhdysvaltain taloudesta jatkui. Kuten aiemmin kirjoitin , Yhdysvaltain joukkolainojen tuotot jatkoivat nousuaan tiistaina. 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen tuotto hyppäsi vuoden 2007 huipulle 4,7 prosenttiin, kun taas 30 vuoden korko nousi 4,8 prosenttiin.

Tuottokäyrä on pudonnut alimmalle tasolle vuosikymmeniin, mikä on lisännyt huolta lähestyvästä taantumasta. Tämä tapahtui, kun Federal Reserve säilytti haukkamaisen asenteensa inflaation elpyessä.

Tuoreimmat tiedot osoittivat, että kuluttajahintaindeksi (CPI) nousi elokuussa 3,7 prosenttiin, kun taas ydinkuluttajahinta laski 4,2 prosenttiin. Palvelualan inflaatio on ollut varsin korkea. Tämä inflaatiotrendi todennäköisesti jatkuu raakaöljyn hinnan noustessa.

Seuraava keskeinen katalysaattori NZD/USD-hinnalle on tuleva RBNZ-päätös. Ekonomistit uskovat, että keskuspankki päättää pitää koron ennallaan 5,50 prosentissa.

Tuoreimmat tiedot osoittivat, että Uuden-Seelannin inflaatio pysyi toisella neljänneksellä yli 6 prosentissa. Se oli suurempi luku kuin RBNZ:n tavoite 2,0 %. Kuvernööri Adrian Orr valitti hiljattain antamassaan lausunnossa, että ydininflaatio pysyi liian korkeana.

Lisätiedot paljastivat, että maa on toipumassa taantumasta. Se kasvoi 0,9 % toisella neljänneksellä, mikä on parempi kuin mediaaniarvio 0,5 %. Vuotuinen kasvu oli 1,8 %, ja analyytikot odottavat, että maahanmuutto lisää talouskasvua.

NZD/USD tekninen analyysi

NZD/USD-pari on ollut vahvassa laskutrendissä viime viikkoina. Se vetäytyi alimmalle tasolle 0,5887, mikä on alhaisempi kuin viime viikon huippu 0,6042. Se on siirtynyt alle 50 jakson liukuvan keskiarvon ja vastustason 0,5982:een, alimmalle tasolle 31. toukokuuta.

Pari on myös muodostanut laskevan lipun kuvion, joka on laskeva merkki. Siksi parilla on todennäköisesti laskeva nousu, kun myyjät kohdistavat avaintuen 0,5800:aan. Tämän näkymän stop-loss on 0,5985.

