Bitcoinin hinta pysyi melko hyvin, kun riskit Yhdysvaltain ja maailmantaloudelle jatkuivat. Kolikko pysyi tällä viikolla vakaasti avainvastustason yläpuolella 27 500 dollarissa, vaikka valtion pitkäaikaiset joukkovelkakirjat romahtivat. Muut kryptovaluutat, kuten Ethereum ja XRP, pysyivät ennallaan, kun taas Memeinatorin token-myynti jatkoi nousuaan. Se on nyt kerännyt yli 579 000 dollaria alle kahdessa viikossa.

Bond-myynti ja DXY-ralli

Copy link to section

Markkinoiden keskeinen teema tällä viikolla oli joukkovelkakirjamarkkinoiden kehitys. Keskiviikkona 30 vuoden tuotto nousi avainvastustasolle 5 prosenttiin, korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2007. Myös 10 vuoden ja 5 vuoden tuotot jatkoivat mahtavaa nousuaan.

Samaan aikaan Yhdysvaltain dollari-indeksi (DXY) nousi korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden marraskuun, kun taas pelko- ja ahneusindeksi putosi äärimmäiselle pelkoalueelle 25. Myös amerikkalaiset osakkeet ovat laskeneet voimakkaasti viime viikkoina.

Tämä hintakeino tapahtui talouden riskien noustessa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on olemassa riskejä hallituksen sulkemisesta sen jälkeen, kun kongressi syrjäytti puhemiehen Kevin McCarthyn. Viime viikonloppuna vältetty seisokki voi tapahtua uudelleen marraskuussa.

Lisäksi inflaatioriskit ovat edelleen olemassa vaikka raakaöljyn hinta laski tällä viikolla. Brent putosi 89 dollariin, kun taas West Texas Intermediate (WTI) putosi 87 dollariin. Epäilen, että yleisinflaatio hyppäsi elokuun 3,7 prosentista noin 4 prosenttiin syyskuussa, kun bensiinin hinnat nousivat 3,8 dollariin.

Siksi on varsin rohkaisevaa, että Bitcoin on pysynyt vakaana koko tämän ajan. Se on noussut yli 3 000 dollaria syyskuun alimmalta tasolta.

Memeinatorin tokenmyynti jatkuu

Copy link to section

On myös rohkaisevaa, että monet kehittäjät keräävät edelleen käteistä kryptotalven jatkuessa. Esimerkiksi Memeinator, tuleva kryptovaluutta, on nyt kerännyt yli 576 000 dollaria alle kahdessa viikossa. Tämä on merkki siitä, että sijoittajat uskovat kryptoteollisuuden elpyvän lähitulevaisuudessa.

Ensinnäkin Memeinator on uusi kryptovaluutta, jonka tavoitteena on tuoda esiin meemikolikoiden ja tekoälyn käsite. Se on seuraavan sukupolven kryptovaluutta, joka pyrkii menestymään paremmin kuin nykyiset rahakkeet, kuten Shiba Inu, Pepe ja Dogecoin.

Whitepaper-julkaisunsa mukaan Memeinatorilla on yhteensä miljardi rahaketta. 62 % kyseisistä tokeneista tarjotaan nyt ennakkomyynnissä, kun taas 15 % ja 10 % menee markkinointiin, CEX-listauksiin ja kehitykseen.

Loput menevät pörssilikviditeettivarauksiin ja kilpailupooliin. Toisin kuin monet muut merkit, Memeinator polttaa tokeneja neljännesvuosittain, jotta sen arvo kasvaisi. Token burn on tilanne, jossa rahakkeita asetetaan lompakkoon, jota ei voi avata. Etenemissuunnitelman mukaan he ottavat käyttöön myös panostavat ja eksklusiiviset NFT:t. Voit ostaa Memeinator (MMTR) -tokenin täältä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.