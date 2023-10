Kryptovaluuttamarkkinat ovat saaneet uuden tauon räjähdysmäisten voittojen jälkeen, jolloin Bitcoin räjähti yli 28 000 dollariin ja Ethereum saavutti maanantaina huippunsa 1,7 000 dollariin.

Voisiko tämä olla tilaisuus ladata jotain kryptoa? Shiba Memu (SHMU) on yksi uusista kryptoprojekteista, joka on saanut merkittävää vauhtia muutaman viime viikon aikana. Mikä saa sijoittajat sen ennakkomyyntiin, joka on tähän mennessä kerännyt 3,58 miljoonaa dollaria?

Krypto- ja tuottonäkymien asiantuntijat

Copy link to section

Vaikka krypto on edelleen varautunut todennäköiseen nousuun ja positiivisiin laukaisimiin ensi vuoden alussa, nykyiset näkymät viittaavat hintojen laskuun edelleen. Tämä johtuu tuotoista, jotka kuumenevat edelleen hurjasti, kun Yhdysvaltain 10-vuotisen valtion velkasitoumus oli 4,927 % ensimmäistä kertaa elokuun 2007 jälkeen.

Asiantuntijat sanovat, että nousevat tuotot voivat saada sijoittajat siirtymään pois kokemistaan riskivaroista, ja todennäköistä houkuttelevuutta ovat muualla tarjolla olevat jokseenkin “riskittömät” mahdollisuudet. Tämä voi vaikuttaa kryptovaluuttojen hintoihin lyhyellä aikavälillä.

Taloustieteilijä Peter Schiffin mukaan joukkolainojen tuottojen nousun jatkuminen viime päivinä voi kuitenkin johtaa pankeille tuhoon. Hän ehdottaa, että näkemysten mukaan Yhdysvallat voisi ryhtyä kuitenkin suurimpiin määrälliseen keventämiseensa (QE) “rahoittaakseen suurinta pankkien pelastuspakettia”. Euro Pacific Asset Managementin globaali strategi totesi, että keskuspankin on puututtava asiaan ennen kuin kaikki purkautuu.

Joten vaikka nousevat tuotot muodostavat uuden esteen kryptolle, digitaalisen omaisuusluokan yleinen joustavuus saa useimmat sijoittajat luopumaan tulevaisuuden näkymistä. Tämä näkökulma ei sovi vain Bitcoinille, vaan myös altcoin-markkinoille ja nouseville helmille, kuten Shiba Memu.

Mikä on Shiba Memu?

Copy link to section

Shiba Memu on uusi kryptoprojekti, joka pyrkii hyödyntämään tekoälyä ja lohkoketjua mullistamaan meemikolikoihin sijoittamista. Vaikka joillakin johtavilla meemeillä on huikeat markkina-arvot, kokonaisarvio on, että niistä puuttuu todellinen vetovoima, koska ne eivät tarjoa todellista hyötyä.

Tekoäly auttaa Shiba Memua tuomaan tämän markkinoiden osa-alueen yhteisöön luonnollisen kielen käsittelyn (NLP), ennustavan analytiikan ja mallinnuksen avulla SHMU:n markkinoinnin voimanlähteen luomiseen. Strategiaa ohjaa tekoälyn hallintapaneeli, jonka toiminnallisuuden tavoitteena on maksimoida näkyvyys ja sitoutuminen sosiaalisessa mediassa ja muilla alustoilla.

Sen lisäksi, että he hankkivat SHMU-tokeneita Shiba Memun ennakkomyynnistä, heillä on myös mahdollisuus ansaita enemmän rahakkeita. Tämä sisältää likviditeetin tarjoamisen Shiba Memu -poolille ja panostamisen. Se on sellainen apuohjelma, joka saa kryptoyhteisön kuhisemaan, ja monet pitävät SHMU:ta yhtenä vuoden 2023 tokeneista.

Shiba Memu tokenomicsin mukaan sijoittajilla on mahdollisuus ostaa SHMU:ta 85 %:n ennakkomyyntiosuudella 1 miljardin kokonaistarjonnasta.

Onko Shiba Memu hyvä ostos tänään?

Copy link to section

Dogecoin, Shiba Inu ja Pepe, jotka räjähti räjähdysmäisesti tämän vuoden alussa, ovat kaikki meemikolikoita, jotka ovat kokeneet huomattavaa yhteisön sitoutumista ja hyväksymistä. Vaikka memesfääriteollisuuden markkinat ovat nyt 20 miljardia dollaria, krypton ja tekoälyn ennusteet viittaavat siihen, että PEPE:n kaltaiset hyödyt ovat saaneet sijoittajat haluamaan, että he eivät missaa seuraavaa markkinoille tulevaa helmiä.

SHMU:n ennakkomyyntihinta on noussut 0,011125 dollarista ja nousee 24 tunnin välein klo 18.00 GMT. Mutta vaikka näillä ohjelmoiduilla korotuksilla, Shiba Memu on edelleen hinnoiteltu SHMU:n kanssa tällä hetkellä 0,03160 dollariin.

Kun ennakkomyynti päättyy, jotta rahakkeita voidaan käydä kauppaa jälkimarkkinoilla, kuten BitMartissa, SHMU-hinta on noussut noin 240 % 0,0379 dollariin.

Tekoälyn hallintapaneelin julkaisu ja muut positiiviset kehityssuunnat Shiba Memun ja laajemman kryptoekosysteemin osalta voivat saada varhaiset sijoittajat laskemaan vieläkin suurempia voittoja – etenkin ennustettuna härkämarkkinavuonna. Tämä voisi siis olla loistava tilaisuus, koska SHMU-hinta ei ehkä ole niin alhainen kuin nykyään.

Lue lisää Shiba Memusta ja ostamisesta täältä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.